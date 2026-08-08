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معاون امنیتی وزیر کشور از بررسی ابعاد مختلف قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد

معاون امنیتی وزیر کشور از بررسی ابعاد مختلف قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد
کد خبر : 1823840
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معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور از پیگیری ابعاد قتل حمیدرضا رجب‌زاده خبر داد و تأکید کرد: پس از رسیدن به نتیجه نهایی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، در گفت وگویی با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره قتل حمیدرضا رجب زاده گفت: در مورد قتل آقای رجب‌زاده که اتفاق افتاده است، ابعاد مختلف آن در حال بررسی توسط دستگاه‌های انتظامی امنیتی است.

وی در ادامه اظهار کرد: جای نگرانی نیست؛ اگر نیاز باشد حتما ما در اولین فرصت که نتیجه قطعی به دست ما رسید انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: چون این ماجرا ابعاد مختلفی دارد، باید قطعا به نتیجه برسیم و بعد انشالله اطلاع رسانی کنیم.

بر اساس این گزارش، صبح امروز ( شنبه ۱۷ مرداد) اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و قتل آن منتشر شد.

پس از تایید صحت ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، به گفته مقامات ذی صلاح تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.

 

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