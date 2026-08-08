وی در ادامه اظهار کرد: جای نگرانی نیست؛ اگر نیاز باشد حتما ما در اولین فرصت که نتیجه قطعی به دست ما رسید انشالله اطلاع رسانی خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر کشور تصریح کرد: چون این ماجرا ابعاد مختلفی دارد، باید قطعا به نتیجه برسیم و بعد انشالله اطلاع رسانی کنیم.

بر اساس این گزارش، صبح امروز ( شنبه ۱۷ مرداد) اخباری درباره ناپدیدشدن فردی به نام حمیدرضا رجب‌زاده و قتل آن منتشر شد.

پس از تایید صحت ربایش و قتل حمیدرضا رجب‌زاده، به گفته مقامات ذی صلاح تحقیقات پلیسی و قضایی برای شناسایی و دستگیری عوامل این جنایت آغاز شده است.