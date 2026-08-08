رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
رسانهها قدرت مدیریت دولت و اقتدار نیروهای مسلح را به تصویر کشیدند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر نقش رسانهها در جنگ اخیر، گفت: خبرنگاران با روایتگری صحیح، قدرت مدیریت دولت، اقتدار نیروهای مسلح و مظلومیت و حقانیت ملت ایران را به تصویر کشیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در نشست صمیمانه وزیر جهاد کشاورزی با خبرنگاران، ضمن تبریک روز خبرنگار، گفت: یکی از بهترین روزهای رویدادهای رسانهای کشور، همین روز خبرنگار است؛ روزی که خبرنگاران تاریخ و حقیقت این مملکت، کشور و ایران را کشف میکنند.
وی با بیان اینکه تعریف رسانه و روزنامهنگار و محبوبیت روزنامهنگار را میتوان در یک سطر خلاصه کرد، اظهار کرد: کشف حقیقت و نشر حقیقت، تاریخ روزنامهنگاری و خبرنگاری است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: روزنامهنگاری از روزنامهنگاری توصیفی به روزنامهنگاری تحقیقی رسیده است؛ برای کشف حقیقت باید تحقیقاتی انجام داد. حقیقت اینگونه نیست که هر کسی بگوید حرف من حقیقت است، برداشت من حقیقت است و نظر من حقیقت است؛ باید بررسی کامل و تحقیقات مفصل و ماهها درباره یک موضوع کار شود، مانند یک کمیته تحقیقاتی، تا نتیجه آن در قالب یک مقاله یا یادداشت، حکایتکننده حقایقی باشد که دیگران نمیدانند و جرئت نشر آن را نیز داشته باشد.
حضرتی خطاب به خبرنگاران گفت: این جرئت و این کشف حقیقت در شماست. شما یاران واقعی و زحمتکشان اصلی هستید. این روز بر همه شما مبارک باد.
وی با اشاره به سال سختی که پشت سر گذاشته شد، گفت: سالی که پشت سر گذاشتیم، سال بسیار سختی برای خبرنگاران، اهالی رسانه و اصحاب رسانه بود. دشمنان تصمیم گرفتند که ما را نابود کنند، ایران را نابود کنند، ملت ایران را از بین ببرند، ملت ایران را به تسلیم وادار کنند و ایران را تبدیل به «ایرانستان» کنند؛ نظام مستقر را از بین ببرند و در امور و سرنوشت آینده باقیمانده این مملکت، آنها حکومت کنند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: ترامپ به خودش جرئت میداد که بگوید رهبر را من باید تعیین کنم، ایران را نابود خواهم کرد، تمدن ایران را از بین خواهم برد و شما را به عصر حجر برمیگردانم و تمامی اوضاع و احوال شما را به نابودی میکشانم. اینها چیزهایی است که در تمام اسناد وجود دارد و ارزیابی یا برداشت شخصی نیست.
حضرتی ادامه داد: دشمن تلاش کرد ایران را نابود کند، با سرخوشی که از ونزوئلا برایش ایجاد شده بود و تصویری که نتانیاهو برایش ساخته بود؛ اینکه اگر بتوانیم رهبر را بزنیم، اگر بتوانیم رهبران نظامی و فرماندهان نظامی را بزنیم، دولت مضمحل میشود، مردم ناامید میشوند و همه به خانهها برمیگردند و میدان خالی میشود برای کسانی که باید عرضاندام کنند و رقص و آواز کنند برای ورود ترامپ و ایادیاش.
وی گفت: این نقشه کامل بود. قرار بود حمله کنند و حمله کردند. همزمان شخصیت بینظیر و بیبدیلی مثل رهبر شهید را شهید کنند. از کشورهای همسایه و از مرزها گروهکهایی مسلح شده بودند و پول گرفته بودند تا حمله کنند و یک «بندشوی وحشتناک» ایجاد شود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با طرح این پرسش که «چگونه شد این طرح خنثی شد؟» اظهار کرد: ملت رشید حرکت کردند، فهم درستی از زمانه خودشان دریافت کردند. ملت رشید، رشدیافته به کسی میگویند که اسب و خر را به خوبی تشخیص بدهد، زمانه را به خوبی تحلیل کند و وظیفه و مأموریت را به خوبی استنباط کند.
حضرتی ادامه داد: ملت بر این شد که همه باید با هم، چه آنانی که در میادین حضور پیدا کردند و چه آنانی که به میادین نرفتند و در خانههایشان ماندند، در مسیر ایجاد یک مقاومت برای پاسداری از کشور ایران حرکت کنند؛ منسجم، متحد و یکپارچه و در کنار هم و صبورانه تابآوری را به زیباترین شکل تجربه کردند.
وی افزود: در دنیا عطر زیبای ملت ایران را پراکندند. در دنیا شهادت شهیدان ما و رهبر ما و فرماندهان ما، شیشه عطرشان که با حرکت دشمن شکست، در سراسر دنیا پخش شد و همه را مسح کرد و همه را متوجه کرد که چه عطر زیبایی از سرزمین ایران دارد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: حتی آنهایی که ناراضی بودند، آنهایی که منتقد بودند و آنهایی که با جمهوری اسلامی مشکل داشتند، ولی روحیه وطنپرستی و علاقه و اشتیاقشان به ایران همچنان باقی مانده بود، پای کار ایستادند، محکم آمدند در میدان، اطلاعیه دادند و بیانیه دادند؛ از داخل و از خارج در کنار این ملت ایستادند.
حضرتی با اشاره به نقش دولت در این شرایط اظهار کرد: در داخل، در کنار این ملت، دولتی قوی و قدرتمند، دولت آقای پزشکیان، ظاهر شد.
عرفا میگویند که قضا و قدر الهی به گونهای گاهی میچرخد که شرایط زمان و مکان و اتفاقات و رخدادها حرکت میکند که یک فردی میآید و زمان را به دست میگیرد.
وی افزود: ورود آقای پزشکیان به عرصه ریاستجمهوری، یک توفیق الهی برای ملت ایران بود؛ مردی پاکدست، پاکدامن، راستگو و صادق که خود این اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی را بالاتر میدهد، صبور بودن و قدرت تحمل را بالا میبرد و در رأس دولت قرار گرفت.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: در بدترین شرایط، هم عید بود، هم ماه رمضان بود و هم جنگ. جنگی با دو قدرت هستهای، با دو شرور جهانی و دو بیرحم و کودککش جهانی، به اضافه ایادی آنها در منطقه که کمکشان میکردند، یک جنگ وسیع، همهجانبه و چندوجهی بود.
وی گفت: دولت در این وسط، با کمبود ارز، با کمبود درآمد، با عوارض جنگ 12 روزه و مشکلات آن، هنوز مسائل دیماه را پشت سر نگذاشته، درگیر جنگ تحمیلی اخیر شد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به تجربه مدیریت شرایط جنگی اظهار کرد: تاریخ جنگ جهانی اول و جهانی دوم را همه خواندهایم و جنگ هشتساله را همه ما، یا بخش زیادی از ما، تجربه کردهایم. در هر صورت، مدیریت شد؛ اما با کوپن، یک دانه پنیر، یک دانه شیر و یک سهمیه اضافهتر از آن نمیتوانستید بگیرید؛ شرایط جنگ بود.
حضرتی افزود: اما در این جنگ، وقتی وارد مغازهها میشدیم، تمام قفسهها پر بود و سوپرمارکتها پر از کالاهای اساسی بودند. وفور اینگونه نبود که بگویند یک روغن بیشتر نمیتوانید بخرید، یک ماکارونی بیشتر نمیتوانید بخرید و یک قلم لوازم بهداشتی بیشتر ندارید.
وی ادامه داد: در بخش معیشت، در بخش سلامت، در بخش انرژی و در بخش خدمات مختلف، دولت آنچنان قوی وارد شد که مردم احساس نکردند جنگ است. نانواییها صفهایشان کمتر از قبل از جنگ بود؛ قبل از جنگ 20 نفر در صف بودند. صف پمپبنزین کمتر از حالت عادی و معمولی بود. کشور را با قوت و با قدرت اداره کرد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: انرژی مثبت ملت شامل حال دولتمردان شد و این روحیه مثبت و مدیریت کارآمد و قدرتمند دولت به ملت انرژی داد و همه با هم به نیروهای مسلح قدرتمند و مقتدر ما این انرژی را دادند.
حضرتی افزود: با رهبری رهبر عزیز ما، به گونهای حرکت شد که دشمن وادار شد و مجبور شد؛ مجبور شد دشمنی که آمده بود ما را نابود کند، سند 14 مادهای را امضا کند و امضای مبارک و بابرکت رئیسجمهور ما هم در آن نقش داشته باشد و امضا شود.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: خواهش من این است که شما خبرنگاران که زحمت میکشید، دهها بار این موضوع را بررسی کنید و ببینید بندها چه اتفاقاتی افتاده است. بالاترین امتیازی که ترامپ گرفته، در بند پنج مربوط به تنگه هرمز است که باز شود.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: ترامپ بند پنج تفاهم را برای خود میداند و سرخوش است اما همین موضوع باعث ذلت او شده چراکه تنگه هرمز از پیش باز بود و با جنگ بسته شد.
حضرتی گفت: ملتی قوی و قدرتمند و منسجم حرکت کردند، فرعیات را کنار گذاشتند، در جنگ یک قوتی نشان دادند و قدرتی به دنیا و نمایش از قدرت نشان دادند؛ ملتی در صحنه، باهوش، صبور و پرتلاش.
وی افزود: دولت کارآمد رئیسجمهور پزشکیان، اگر تا صبح در مورد دولتش و قدرت مدیریتش بخواهم صحبت کنم، بهموقع اختیارات داد به استاندارها و استاندارها در مرزهای استانها اقدامات لازم را انجام دادند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: همینجوری نبود که شما قفسهها را پر ببینید و بگوییم همه اینها اتفاق افتاده است. وزیر جهاد کشاورزی در لابهلای محاصره، از شمال و جنوب، با قطار، از دریای خزر، از مرز ترکیه، از عراق، از افغانستان و پاکستان و از همه کشورها بهموقع کالا را منتقل کرد و مردم احساس نکردند که این یک مسئله است.
حضرتی با اشاره به نقش رسانهها و خبرنگاران در این شرایط گفت: یک طرف دیگر داستان، نقش رسانه و عزیزان خبرنگار است که توانستند قدرت مدیریت کارآمد دولت را به تصویر بکشید؛ قدرت و اقتدار ارتش، سپاه و نیروهای نظامی را به تصویر بکشید؛ مظلومیت و حقانیت ملت ایران را به تصویر بکشید.
وی افزود: کشتار ماکان و شهدای مظلوم دانشآموز ما در میناب را آنچنان به تصویر کشیدید که در دنیا سند مظلومیت و حقانیت ملت ایران بشود و هنوز هم از زیر بار سنگینی خون شهدای میناب نتوانسته نجات پیدا کند و مانده است که چه جواب بدهد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: این تصویرگری، این خبرسازی، این اطلاعرسانی و این روایتگری و درست کردن داستان و قصه درست مبتنی بر حقیقت، کار شما خبرنگارران عزیز بود.
حضرتی ضمن قدردانی از خبرنگاران گفت: اصحاب رسانه توانستند از خون شهیدان، از خون رهبرتان و از خون فرماندهان، تصویری از مظلومیت ملت ایران، حقانیت ملت ایران و خباثت دشمن در تمام دنیا بسازند و حقانیت ملت ایران را ثابت کنند.