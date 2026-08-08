معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
برای نخستینبار عیدی زنان و مردان بدون توجه به بُعد خانوار برابر پرداخت شد
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از پرداخت برابر عیدی زنان و مردان در سال جاری برای نخستینبار خبر داد و گفت: این پرداخت بدون توجه به بُعد خانوار انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر در مراسم روز خبرنگار که از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه، اظهار کرد: باور ما این است که خبرنگاران راویان حقیقت هستند.
وی ادامه داد: باور دولت چهاردهم بر این است که زنان و مردان دو بال پرواز ایران عزیز هستند و اگر قرار است به قله پیشرفت ایران برسیم، به این دو بال، دوشادوش یکدیگر نیاز داریم. این نگاه ریشه در تمدن ما دارد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه زنان ایران در تمام عرصهها خوش درخشیدهاند، گفت: بیش از 17 هزار زن شهید، جانباز و آزاده در دوران دفاع مقدس داشتیم. امروز نیز رکورد حضور زنان در دولت چهاردهم شکسته شده و بیش از 2500 نفر از مدیران ارشد دولت را زنان تشکیل میدهند.
بهروزآذر با اشاره به حضور زنان در کابینه دولت چهاردهم افزود: بیشترین انتصابات زنان تا این لحظه توسط دکتر پزشکیان انجام شده است و تقریباً در تمام وزارتخانهها یک معاون وزیر، مدیران کل و مشاوران عالی زن داریم.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از جنگ، نخستین جلسهای که معاون اول رئیسجمهور برگزار کردند، در معاونت امور زنان و خانواده بود تا برای حضور زنان و ارتقای جایگاه آنان در دوران پساجنگ برنامهریزی کنیم.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به تدوین راهبردهای دو ساله دوم دولت، اظهار کرد: اکنون در مسیر تدوین این راهبردها هستیم و یکی از راهبردهای حتمی ما، ارتقای جایگاه زنان در عرصه مدیریتی است.
وی افزود: امروز شاهد افزایش حضور زنان در دولت هستیم، اما همچنان حضور زنان در شرکتهای دولتی و برخی عرصههای مدیریتی کم است. با توجه به شایستگی زنان، مطمئنیم میتوان این اعتماد را به آنان داشت و این عرصهها را با فراغ بال به زنان سپرد.
بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود از یک اقدام جدید در حوزه عدالت پرداختی خبر داد و گفت: امسال برای نخستینبار عیدی زنان و مردان، بدون توجه به بُعد خانوار، کاملاً برابر پرداخت شد.
وی افزود: امروز، بعد از پنج ماه، این خبر را اعلام میکنم؛ چراکه باور ما در دولت این است که پیش از انجام یک کار، لزوماً نباید درباره آن صحبت کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری معاونت امور زنان برای تصویب لوایح مختلف در حوزه زنان از جمله لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، الحاق ایران به سازمانهای بینالمللی زنان مسلمان و موضوع گواهینامه موتورسیکلت، گفت: باور ما این است که اصل 20 قانون اساسی مبنی بر حمایت یکسان قانون از زنان و مردان باید اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به وضعیت مشارکت زنان در آموزش عالی و بازار کار اظهار کرد: بیش از 64 درصد متقاضیان ورود به دانشگاه دختران هستند، اما میزان مشارکت اقتصادی زنان حدود 14 درصد است. مشارکت اقتصادی دختران فارغالتحصیل دانشگاهی نیز بیش از 35 درصد نیست.
بهروزآذر ادامه داد: حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی نیز پایین است و تنها 24 درصد کسانی که در این رشتهها تحصیل میکنند، دختران هستند.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: شما میتوانید الگوهای موفق زنان را که در رشتههای فنی و مهندسی خوش درخشیدهاند، روایت کنید.