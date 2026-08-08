سخنگوی دولت:
دشمن بر سر امید ما بمب میریزد/ خبرنگاری مسئولیت جستوجوی حقیقت است
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه خبرنگاری مسئولیت سنگینی برای روایت حقیقت و ناگفتههای جامعه است، گفت: دشمن بر سر امید ما بمب میریزد و ما باید روایت کنیم که در این روزها چه اتفاقی در ایران رخ داده و چگونه مردم و مسئولان برای حفظ کشور ایستادند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در مراسم روز خبرنگار که از سوی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، ضمن تبریک این روز به اصحاب رسانه و گرامیداشت یاد شهدای جنگ، اظهار کرد: شما خبرنگاران قصه زندگیهای نکرده را مینویسید.
وی با اشاره به حضور خود در میناب در روز 16 اسفندماه، گفت: چقدر آنجا قصه برای روایت وجود داشت. شما خبرنگاران نویسندگانی هستید که با ذهن خود به یک موضوع نگاه میکنید و داستانهای آن را مینویسید.
سخنگوی دولت تصریح کرد: خبرنگاری بار سنگینی است؛ خبرنگار باید آنچه را که بسیاری نمیدانند و نمیبینند، روایت کند و با قلم شیوای خود آن را به تصویر بکشد. دشمن بر سر امید ما بمب میریزد. ما دیدیم که میتوانیم و این قصهها باید نوشته و روایت شود.
مهاجرانی افزود: مهر ورزیدن مردم در طول ایام جنگ باید روایت شود. ساختن پلها بدون عزم ملی ممکن نبود. خاطرم هست روزی که اعلام کردند پلهای راهآهن را هدف قرار میدهیم، خانم صادق گفتند قطارهای ما با مسافر در حال حرکت هستند. قصه اینکه این قطارها چگونه تخلیه شدند باید روایت شود. لجستیک این اقدام نیز باید روایت شود. ما این کار را به اندازه کافی انجام ندادیم.
وی با تأکید بر اینکه خبرنگاری یک مسئولیت است، اظهار کرد: خبرنگاری مسئولیت فردی است که به دنبال حقیقت است و این حقیقت را با زبان خود بیان میکند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در این ایام و در دو سال جنگ، «ما رأیت إلا جمیلاً»؛ جز زیبایی، انسانیت و شکوه چیزی ندیدم و این حتماً باید روایت شود. نه برای اینکه مسئولان دیده شوند، بلکه برای اینکه مردم بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
مهاجرانی با اشاره به ماندگاری روایتهای تاریخی از مسئولان و شخصیتهای گذشته گفت: قصه امیرکبیر ماند، در حالی که او کمتر از سه سال مسئولیت بر عهده داشت. قصه مسئولیت پزشکیان و تیم او نیز باید برای آیندگان بماند تا بدانند ایران چگونه حفظ شده است.
وی در پایان تأکید کرد: خبرنگاری میسر نیست مگر به عشق و بزرگی. شما جویندگان حقیقت هستید.