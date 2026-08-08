پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت یک دیپلمات

«درگذشت تأسف‌بار زنده‌یاد اسماعیل بابایی راغب، دیپلمات باسابقه و رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان همدان، در سانحه رانندگی موجب تألم و تأثر عمیق شد.

مرحوم بابایی راغب از جمله دیپلمات‌هایی بود که بخش مهمی از سال‌های خدمت خود را در استان‌ها سپری کرد؛ جایی که دیپلماسی با جغرافیای ایران، ظرفیت‌های شهرها و استان‌ها و زندگی روزمره مردم پیوندی نزدیک پیدا می‌کند.

تجربه خدمت او به عنوان رئیس دفاتر استانی تبریز و همدان، جلوه‌ای از همین نگاه بود؛ نگاهی که ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری، میراث تاریخی و فرهنگی و توانمندی‌های انسانی این مناطق را سرمایه‌هایی بی نظیر برای حضور مؤثرتر ایران در عرصه بین‌المللی می‌دانست.

وی دفاتر استانی وزارت امور خارجه را صرفاً یک واحد اداری نمی‌دید؛ بلکه آن را نقطه اتصال استان با فرصت‌ها و ظرفیت‌های فرامرزی می‌دانست. از همین منظر، شناخت و معرفی توانمندی‌های محلی، پیگیری ارتباطات خارجی، تسهیل امور کنسولی مردم و همراهی با مجموعه‌های استانی در مسیر تعامل با جهان، بخشی از رویکرد حرفه‌ای او بود.

این ضایعه را به خانواده محترم و داغدار آن مرحوم، همکاران و دوستان ایشان و خانواده بزرگ وزارت امور خارجه صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده یاد، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و آرامش خواستارم.»