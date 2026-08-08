به گزارش ایلنا، این دیدار با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، در دفتر حسن رستم زاد صورت گرفت، ایشان با اشاره به ظرفیت‌های کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزود: ایران با برخورداری از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مناسب انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند در زمینه تولید انرژی پاک مورد نیاز بخش صنعت به خودکفایی برسد و شهرک‌های صنعتی استان نیز باید در تأمین و تولید برق مورد نیاز خود، به‌ویژه از محل انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، حرکت کنند.

وی در ادامه بر ضرورت تعیین تکلیف واحدهای راکد و اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد و گفت: وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از اراضی راکد باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا از ظرفیت‌های موجود برای استقرار فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه همچنین خواستار تعیین تکلیف شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی، کاهش هزینه‌های اداری و مالی و ساماندهی فرآیندهای اجرایی شد و تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای، رعایت الزامات زیست‌محیطی و برخورداری طرح‌ها از پیوست زیست‌محیطی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

رستم زاد با تأکید بر ضرورت زون‌بندی و ساماندهی کاربری‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تعیین تکلیف صنایع دارای سند تک‌برگ با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین واگذاری اراضی مطابق ضوابط قانونی را از دیگر مطالبات مطرح‌شده عنوان کرد و گفت: واگذاری اراضی باید کاملاً وفق ضوابط و مقررات انجام شود و در مواردی که تخلفی صورت گرفته است، موضوع باید به‌صورت جدی بررسی و تعیین تکلیف شود.

در ابتدای این دیدار، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه گزارشی از آخرین وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، ظرفیت‌ها، مسائل و مشکلات موجود و وضعیت واحدهای مستقر در این مجموعه‌ها ارائه کرد.

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