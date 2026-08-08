خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت اطلاعات:

خبرنگاران نقش بارزی در ناکامی سربازان رسانه ای دشمن داشتند

خبرنگاران نقش بارزی در ناکامی سربازان رسانه ای دشمن داشتند
کد خبر : 1823807
لینک کوتاه کپی شد.

​وزارت اطلاعات در پیامی تاکید کرد: خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در وزارت اطلاعات از اقدامات روشنگرانه و آگاهی بخش سربازان جبههٔ رسانه ای کشور به ویژه در رسانه ملی سپاسگزارند.

به  گزارش ایلنا، متن پیام وزارت اطلاعات به مناسبت روز خبرنگار بدین شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور

خبرنگاران، سفیران و مرزبانان آگاهی، پیش قراولان خط مقدم جبهه رسانه‌ای، روایت گر عزت یک ملت و راوی حقیقت در کمال صداقت و شجاعت جامعه به شمار می‌روند که در رساندن حقیقت و تبیین و روشنگری، با درک به موقع و زمان شناسی، در هیاهوی غیر منصفانه، نابرابر و متحدالشکل دشمن غدار در «جنگ رسانه‌ای» که با چهره‌ای مزورانه، علیه کیان ایران اسلامی، شبانه روزی سمپاشی می‌کند؛ پا در عرصه این نبرد حیاتی و سرنوشت ساز گذاشته‌اند. 

خبرنگاران متعهد؛ رزمندگانی هستند که به تعبیر امام حکیم شهید، اثر اقداماتشان اگر بیشتر از بمب و موشک نباشد، کمتر نیست. در جنگ تحمیلی اخیر نیز رزمندگان حوزه رسانه‌ای کشور، در کنار سایر رزمندگان دفاع مقدس، نقش بارزی در حفظ و افزایش تاب آوری آحاد جامعه، انسجام آن و ناکامی دشمن آمریکایی_صهیونی و سربازان رسانه‌ای آنها داشتند. 

در شرایط ویژه امروز که تمام ایادی کفر و استکبار جهانی در فضای کاملا منفعلانه و سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری و بین المللی، با هدف شکستن انسجام ملی و عزم پولادین و رخنه در صفوف مستحکم ملت بزرگ ایران اسلامی، کمر همت بسته‌اند؛ سربازان فرهنگی جبههٔ آگاهی و نور با تاسی از فرامین امام خمینی کبیر (رضوان الله تعالی علیه) و قائد شهید امام خامنه‌ای عزیز (قدس الله نفسه الزکیه)، تحت زعامت مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه الله تعالی)، تبیین و روشنگری بصیرت گونه خود را با قلم و زبانی گویا با ترسیم سمت درست تاریخ، بر گرده دشمن زبون فرود آورده‌اند. 

سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) در وزارت اطلاعات از اقدامات روشنگرانه و آگاهی بخش سربازان جبههٔ رسانه‌ای کشور بویژه در رسانه ملی سپاسگزارند. 

صدای صادقانه شما در امید آفرینی، روشنگری، حفظ و ثبات امنیت روانی مردم و جلوگیری از جابجایی جایگاه ظالم و مظلوم توسط دشمن سفاک جنایتکار، بلند و رسا باد.

روابط عمومی وزارت اطلاعات
۱۷ مرداد ۱۴٠۵

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر