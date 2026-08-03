ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛
ادعای استعفای رئیسجمهور واهی و کذب محض است. ائتلاف شوم خناسان دروغگو و اصحاب افراط و بیتدبیری اتحاد مقدس و انسجام ملی را نشانه رفته است.
دو سال از ناکامی شان در میدان ملی انتخابات گذشته، هنوز در پی انتقام از اراده ملتاند
عروسک خیمه شببازی دشمنان ایران شدهاند.
اسفناک است...