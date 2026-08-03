سرلشکر رضایی:
ضربات شدیدی به آمریکا وارد کردیم
فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس هشت ساله گفت: در ۱۷ روز نبرد بعد از نقض تفاهمنامه ضربات شدیدی به آمریکا وارد کردیم.
به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: آمریکا در تفاهمنامه، ترتیبات ایرانی بر تنگه هرمز را پذیرفته بود، اما آن را نقض کرد.
سوال: از دور جدید حملات آمریکاییها آغاز کنیم بعد از تفاهمنامه اسلام آباد که با نقض بندهای مختلف این تفاهمنامه دور جدیدی از این حملات آغاز شد. پیش از این به نظر میرسید آمریکاییها اهدافی که در آغاز جنگ رمضان دنبالش بودند به دست نیاوردند تلاش کردند در مذاکره به دست بیاورند و چون باز حاصل نشد دوباره برگشتند به سمت جنگ منتها با این تفاوت که تجربه شکست خورده از جنگ رمضان را داشتند به نظر شما چرا مجدد برگشتند به سمت جنگ؟
سرلشکر رضایی: در ابتدا اربعین حسینی شهادت مظلومانه حضرت اباعبدالله حسین (ع) و خانوادهشان و یاران باوفایشان را در صحرای کربلا به محضر ملت بزرگوار ایران و همه عزاداران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم این راه آزادگی، راه استقلال، راه انسانیت که ملت ایران در پرتو خون حضرت اباعبدالله حسین (ع) و اخیراً در پرتو خون قاعد عظیمالشأن و همچنین ملت مظلوم، مردان و زنان و کودکان ایرانی در پیش گرفتهایم انشاءالله بتوانیم با سرعت و قدرت جلو ببریم.
از نظر من این جنگ سوم ترامپ است. ۱۷ روز طول کشید و مناطق زیادی از کشور هم مورد هجوم قرار دارند و ما هم ضربات شدیدی به آنها وارد کردیم. این جنگ ۱۷ روزه محرم عجیب هم بود برای دنیا. برای ما که قابل پیشبینی بود چون دو سه روز قبل از اینکه ترامپ خارج شود من در همین گفتگوی ویژه عرض کردم که آقایانی که مخالف مذاکره هستید عجله نکنید. همانطور که ترامپ برجام را پاره کرد، این تفاهمنامه را هم پاره میکند. فردا یا پس فردای صحبت من او گفت: من از تفاهمنامه خارج میشوم. برای من روشن بود چون جز آن ۴ تا ۵ روز اول که نسبتا هم صحبتهای ترامپ و اطرافیانش خوب شده بود و هم محاصره را داشتند کم کم برمیداشتند، تقریباً از روز چهارم پنجم کلاً ورق برمیگردد شروع میکند به نقص تفاهمنامهای که خودشان و رئیس جمهور محترم ما امضا کرده بودند. مقام معظم رهبری هم فرمودند ملت سربلند ایران و این خادم ملت، منتظر تحقق شروط میمانیم و اجازه امضا هم داده بودند. آقای رئیس جمهور محترم ما هم امضا کردند. ترامپ هم در حالی که آقای مکرون کنارش بود، شوی جهانی درست کرد و سراسر دنیا که ما دیگر با ایران صلح کردیم از روز چهارم پنجم شروع کرد بر خلاف آن چیزی که امضا کرده بود عمل کرد.
اول مسیر دیگری را غیر از آن ترتیبات ایرانی که قبول و امضا کرده بود در جنوب تنگه هرمز اجرا کرد. به او تذکر داده شد گوش نکردند، اخطار دادیم گوش نکردند. ما چون دیدیم دارد نقض میکند دوستان ما یکی دو تا کشتی را زدند که اینها برگردند. در هر تفاهم نامهای معمولاً راه حلی یا احکامی میگذارند که اگر به اختلاف کشیده شد باید چه کار کرد. نخست وزیر پاکستان و امیر قطر در آن جلسه که آقای دکتر قالیباف با ونس داشتند آنجا کمیته حل اختلاف گذاشتند گفتند ما این تفاهم نامه را عمل می کنیم، هرجا اختلاف شد به این هیئت مراجعه شود. او بدون اینکه به این هیئت مراجعه کند به سواحل جنوبی حمله کرد اما روز هفتم یا هشتم بود آن طوری که امضا کرده بود در بند اول که من از این به بعد حاکمیت ایران را قبول دارم دیگر جنگ را پایان میدهد، او دوباره شروع کرد به بمباران کردن سواحل ما را زد. قشم و سیریک را زد و همینطور پشت سر هم تقریباً طول کشید این نقض عهدها تا اینکه بعد از حدود ۳ هفته بعد اعلام کرد من خارج شدم و شروع کرد موج جدیدی از حملات و تقریباً میشود گفت از هفدهم تیرماه درگیری جدید شروع شد.
در درگیری جدید اولاً اسرائیل را کامل کنار گذاشت، برخلاف جنگ ۴۰ روزه که خودش و اسرائیل هر دو با هم حمله میکردند. دوم اینکه فقط استانهای جنوبی را زد. از استان تهران یا استانهای شمالی جز یک مورد در استان گلستان که پل راه آهن را زد کار دیگری نکرد. هدف چه بود؟ متوجه شدیم او میخواهد هوابرد و کار زمینی کند برای باز کردن تنگه هرمز و حمله به سایتهای هستهای ما. خودش هم گفت: کوه کلنگ را میخواهم بزنم. برای همین دو کار باید میکرد یکی ابتدا میآمد ارتباط استانهای جنوبی را با شمال قطع میکرد و به همین علت همه پلها را زد، مخصوصاً پلهایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگه هرمز بود که وقتی نیرو پیاده میکند تنگه هرمز را میگیرد دیگر از شمال ایران به جنوب کسی نرود. مثلاً تانک نرود، توپخانه و نفر پیاده نرود.
دوم رادارهای استانهای ساحلی را زد. بعضی مراکز نظامی سولهها را میزد. حدود ۵۰ تا شهر و ۱۵ استان، در همین موارد البته در این نقاط معین. این از نظر نظامی معنایش این است که وقتی میخواهد نیروی زمینی حمله کند اول باید قسمت لجستیک طرف مقابل را باید قطع کنید، رادارهایش را از بین ببرید، پلها را قطع کنید که نیروی زمینی بتواند پیاده شود، همه این کارها را انجام داد. ترامپ با فرمانده سنتکام تماس گرفت که باید شدیدتر بزنید. نیروی زمینی من میگوید که این مقدار که الان نیروی هوایی و موشک زدید کفایت نمیکند فرمانده سنتکام گفت: ما با تمام توان میزنیم چیزی دیگر بیشتر از این نمیشود. لذا اولین مسئلهای که اتفاق افتاد که حمله زمینی و هوابرد را ملغی کردند. این طرح ناپخته فرماندهان ارتش آمریکا بود درست محاسبه نکرده بودند که برای پیاده کردن نیرو برای تنگه هرمز با ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر که نمیشود حداقل شما ۱۰۰ هزار نفر باید بیاورید و از کوههای زاگرس و فارس و اینها هم باید عبور کنید. مثلاً تا نزدیک اصفهان و اینها محاسباتشان کاملاً غلط بود ولی این کفایت نمیکرد. ترامپ همچنان میگفت باید عمل کنید نمیخواهم اسرائیل را هم دخالت دهم میخواهم خودم فتح الفتوح کنم به اسم خودم باشد.
اتفاق دومی که افتاد این بود که در هفته آخر ۱۷ روز، دیگر امواج موشک و امواج پهپاد حرکت کرد. هم دقیقتر و هم شدیدتر از جنگ ۴۰ روزه از سمت ایران حملات موج وار دقیقتر و شدیدتر موشک و پهپاد به سمت پایگاههای آمریکا رفت به طوری که کویت به خرابهای تبدیل شد. بیشتر نیروها از آنجا جاکن شدند. در اربیل بیش از ۴۰ تا ۵۰ هواپیمای پهن پیکر آمد. خیلی از نیروها را از اربیل بردند مهمتر از اینها فرماندهی سنتکام که در قطر بود یک مرحله رفت اردن. اردن را هم به شدت زدیم. فرمانده از اردن رفت اسرائیل. یعنی ساز و برگ نزدیک نبرد که تنگه هرمز را که گرفتند بتوانند از نزدیک فرماندهی کنند، از نزدیک پشتیبانی کنند هم فرماندهی و هم پشتیبانی از صحنه هدف گذاری آنها در تنگه هرمز دور شد.
سوال: کاری که او میخواست برای ایران انجام دهد ما متقابلاً برای آنها با موفقیت انجام دادیم.
سرلشکر رضایی: ما طرح آنها را به هم زدیم و لذا جنگ سوم اولین جنگی است که در نیمه راه شکست خورده است. حالا جنگ ۴۰ روزه بعد از عملیات شکست خورد این مقدمات را تهیه کردند آن قسمت اصلی که باید نیروی زمینی و هوابرد میآمد پایین این شکست خورد؛ بنابراین جنگ سوم روز هفدهم دیگر نه صحبت از آتش بس کرد و نه حمله کرد ولی ما دو روز بعد ادامه دادیم که بگوییم تعداد موشکهای ما بیشتر از شما است و ما توان دفاع از خودمان را داریم. حواست باشد و این اولین نقطه جدید دفاعی ما بود که به دشمن تحمیل کردیم. همان روزی که او آتش بس داد ما دو روز بعد آتش بس دادیم؛ بنابراین جنگ سوم، جنگ بسیار ناکامی بود. یعنی این ناکامی اضافه شد به ناکامیهای قبلی ترامپ ولی شدیدتر و مایوس کنندهتر.
حالا چرا اسرائیل را دخالت ندادند؟ چند علت داشت: یکی اینکه اولاً نیروهای اسرائیلی بخشی از آن که در غزه درگیر است، دو تا سه لشکرش آنجا است. بیش از ۵۰ درصد نیروهای اسرائیل هم در جنوب لبنان درگیر هستند. یعنی برخلاف جنگ ۴۰ روزه، یک بخش نیروهای اسرائیل هم در کرانه غربی هستند؛ لذا اسرائیل هم نیروی هوایی و هم نیروی زمینی اش عمدتاً، چون درگیر بود اولاً آن آمادگی را نداشت. دوم اینکه ترامپ میخواست بدون حضور اسرائیل این کار را انجام دهد که به مردم آمریکا بگوید اینطور نیست که اسرائیل مرا تشویق میکند که حمله کنم. خودم تصمیم گرفتم و خودم هم به پیروزی رسیدم. مسائل سیاسی هم وجود داشت اختلافاتی هم بینشان به وجود آمده بود. ترامپ جنگ سوم را بدون اسرائیل انجام داد.
سوال: شما از مخالفین آتش بس در جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه بودید آیا آتشبسی که الان اتفاق افتاده با آن موافق هستید؟
سرلشکر رضایی: الان آتش بس به آن صورت نداریم منتها حملاتمان معنادار است. حملات قبلی که در جنگ چهل روزه یا در جنگ ۱۷ روزه داشتیم کاملا روشن بود. انهدام تجهیزات و نیروهای دشمن. در جنگ ۱۷ روزه بد نیست این آمار را هم بگویم. پنتاگون میگوید ۶۵۰ کشته و زخمی، برآورد ما ۵۰۰ کشته است. زخمیها را دوستان ما دارند جمع آوری میکنند؛ بنابراین اهداف جنگ ۱۷ روزه این بود که ما طرح نیروی زمینی آنها را خنثی کنیم. برای این کار باید فرماندهی و لجستیکش را عقب میبردیم و تلفات انسانی به آن وارد میکردیم این مفهوم نظامی داشت. الان آتشبسی وجود ندارد ولی حملات ما معنادار است. مثلاً ما کریدور دوم را به هیچ وجه اجازه نمیدهیم در تنگه هرمز باز شود حتی اگر ناو هم بیاورند ناوش را میزنیم. اگر نیروی نظامی هم بیاورند میزنیم. فعلاً ما کشتیها را تهدید میکنیم که نروند. خوشبختانه خیلی از کشتیها تهدیدات ما را گوش میکنند برمیگردند ولی بعضیها که معلوم است آمریکاییها به آنها فشار میآورند، آنها میآیند آسیبی به آنها وارد میشود و خودشان برمیگردند بنابراین ما فعلاً فرمان ایستادگی و دفاع را در دست داریم. معنادار هم است در جهت همان مسیری است که تا حالا جلو رفتهایم.
سوال: فکر میکنید طرح عملیات زمینی آمریکاییها با توجه به نقل و انتقالی هم که از سمت اربیل، کویت و بحرین دارند به نظر شما این الان کاملاً منتفی شده یا همچنان در دستور کار است؟
سرلشکر رضایی: نمیتوانم بگویم منتفی شده، ولی ضعیف شده احتمالش خیلی کم شده است. اگر ۵۰-۶۰ درصد احتمال هوابردست، الان ضعیف و محدودست. ممکن است به جای این که تنگه هرمز به آن گستردگی که میخواستند، خیلی طرح شان رویایی بود. شنیدم دیروز ظاهرا آقای ترامپ گفته ما یک عملیات بزرگ تراز جنگ جهانی دوم داشتیم. این اشاره اش به این چیزی است که من میگویم. بله شما در خواب و رویا داشتید ولی چرا عمل نشده و چرا پای آدمهای تان روی زمین نیامد؟ نمیثانیا اگر انجام شود محدود خواهد بود. به صورت یک دستبرد و یک چیز سریع و انجام دادن خواهد بود.
سوال: شبیه عملیات اصفهان؟
سرلشکر رضایی: تقریبا