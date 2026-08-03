خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اول رئیس‌جمهور:

دولت و بخش خصوصی باید به یک زبان و راه‌حل مشترک برسند

دولت و بخش خصوصی باید به یک زبان و راه‌حل مشترک برسند
کد خبر : 1822199
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اعتماد کامل دولت به بخش خصوصی، گفت: دولت و بخش خصوصی رقیب یکدیگر نیستند و باید با تعامل بیشتر، به زبان و راه‌حل مشترکی برای حل مسائل اقتصادی کشور برسند. وی همچنین از آمادگی دولت برای واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی خبر داد و بر تداوم همکاری دو طرف در اجرای اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در دیدار با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی استان البرز، با اشاره به نقش تاریخی بازار و بخش خصوصی در تحولات کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی در دو جنگ تحمیلی اخیر در کنار مردم و جبهه خدمت ایستاد و با تأمین نیازهای بازار، نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کرد. به گفته وی، اجرای موفق برنامه اقتصاد جنگی دولت نیز با همکاری بخش خصوصی و همراهی مردم امکان‌پذیر شد.

وی افزود: مردم در این دوره با پرهیز از خریدهای هیجانی، دولت را همراهی کردند و فعالان اقتصادی نیز با افزایش ساعات فعالیت فروشگاه‌ها و عرضه کالا با قیمت مناسب، مانع ایجاد کمبود در بازار شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران، گفت: همین پشتوانه فرهنگی و همراهی مردم، از عوامل اصلی ناکامی دشمن در دو جنگ اخیر بود و رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافتند.

عارف با تأکید بر رویکرد دولت در تقویت مشارکت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت آماده واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی است و با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دیگر مانعی برای حضور فعال‌تر این بخش وجود ندارد. دولت به بخش خصوصی اعتماد کامل دارد و هر دو به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار هم و با یک زبان مشترک باید برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.

وی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: بخش خصوصی در این زمینه از دولت طلبکار است و دولت نیز بدهی خود را به‌زودی پرداخت خواهد کرد. ما از مشکلات فعالان اقتصادی آگاه هستیم و این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور می‌دانیم.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان البرز مهم‌ترین چالش‌های خود را از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مشکلات نقدینگی صنعت دارو، موانع صادرات، قطعی برق، افزایش قیمت گازوئیل، اصلاح مقررات کارت‌های بازرگانی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی و لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های صنعتی استان مطرح و پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار ارائه کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل