وی افزود: مردم در این دوره با پرهیز از خریدهای هیجانی، دولت را همراهی کردند و فعالان اقتصادی نیز با افزایش ساعات فعالیت فروشگاه‌ها و عرضه کالا با قیمت مناسب، مانع ایجاد کمبود در بازار شدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه فرهنگی و تمدنی ایران، گفت: همین پشتوانه فرهنگی و همراهی مردم، از عوامل اصلی ناکامی دشمن در دو جنگ اخیر بود و رژیم صهیونیستی و آمریکا به هیچ‌یک از اهداف خود دست نیافتند.

عارف با تأکید بر رویکرد دولت در تقویت مشارکت بخش خصوصی، تصریح کرد: دولت آماده واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی است و با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، دیگر مانعی برای حضور فعال‌تر این بخش وجود ندارد. دولت به بخش خصوصی اعتماد کامل دارد و هر دو به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار هم و با یک زبان مشترک باید برای حل مشکلات کشور تلاش کنند.

وی با قدردانی از همکاری بخش خصوصی در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، اظهار کرد: بخش خصوصی در این زمینه از دولت طلبکار است و دولت نیز بدهی خود را به‌زودی پرداخت خواهد کرد. ما از مشکلات فعالان اقتصادی آگاه هستیم و این همراهی را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور می‌دانیم.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان البرز مهم‌ترین چالش‌های خود را از جمله افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، مشکلات نقدینگی صنعت دارو، موانع صادرات، قطعی برق، افزایش قیمت گازوئیل، اصلاح مقررات کارت‌های بازرگانی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی، مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی و لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های صنعتی استان مطرح و پیشنهادهای خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار ارائه کردند.