روابط تهران و بغداد در بهترین وضعیت قرار دارد

وی افزود: در نجف، آمادگی‌ها و تمهیدات بسیار مطلوبی را که برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده بود، از نزدیک مشاهده کردم. همه از سطح خدمات ارائه‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته ابراز رضایت داشتند و این موضوع نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در ساماندهی این مراسم عظیم است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اربعین رزمایش بزرگی برای نمایش وحدت ملت‌های عراق و ایران است، تصریح کرد: زائران دو کشور بیشترین سهم شرکت‌کنندگان در این آیین را تشکیل می‌دهند و این امر، استحکام پیوندهای دینی و اعتقادی میان دو ملت را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

عراقچی ادامه داد: این همبستگی پیش‌تر نیز در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران به‌روشنی جلوه‌گر شد و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داد.

وی با اشاره به روابط تهران و بغداد گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌وگوهایی بسیار سازنده و ثمربخش همراه بود.

وزیر امور خارجه در پایان با تأکید بر گستردگی همکاری‌های دو کشور خاطرنشان کرد: همکاری ایران و عراق در حوزه‌های مختلف بسیار نزدیک و گسترده است؛ از هماهنگی‌های سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور گرفته تا همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیرهای مشترک ترانزیتی.