خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر امور خارجه:

روابط تهران و بغداد در بهترین وضعیت قرار دارد

روابط تهران و بغداد در بهترین وضعیت قرار دارد
کد خبر : 1822194
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه مراسم اربعین جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت‌های ایران و عراق است، گفت: روابط دو کشور اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و همکاری‌های تهران و بغداد در حوزه‌های مختلف با قوت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با اشاره به سفر خود به عراق برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: امروز وارد شهر مقدس نجف اشرف شدم و در مسیر عزیمت به کربلای معلی برای حضور در مراسم اربعین هستم.

وی افزود: در نجف، آمادگی‌ها و تمهیدات بسیار مطلوبی را که برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم شده بود، از نزدیک مشاهده کردم. همه از سطح خدمات ارائه‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته ابراز رضایت داشتند و این موضوع نشان‌دهنده پیشرفت مستمر در ساماندهی این مراسم عظیم است.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اربعین رزمایش بزرگی برای نمایش وحدت ملت‌های عراق و ایران است، تصریح کرد: زائران دو کشور بیشترین سهم شرکت‌کنندگان در این آیین را تشکیل می‌دهند و این امر، استحکام پیوندهای دینی و اعتقادی میان دو ملت را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

عراقچی ادامه داد: این همبستگی پیش‌تر نیز در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران به‌روشنی جلوه‌گر شد و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داد.

وی با اشاره به روابط تهران و بغداد گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌وگوهایی بسیار سازنده و ثمربخش همراه بود.

وزیر امور خارجه در پایان با تأکید بر گستردگی همکاری‌های دو کشور خاطرنشان کرد: همکاری ایران و عراق در حوزه‌های مختلف بسیار نزدیک و گسترده است؛ از هماهنگی‌های سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور گرفته تا همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیرهای مشترک ترانزیتی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل