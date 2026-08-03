وزیر امور خارجه:
روابط تهران و بغداد در بهترین وضعیت قرار دارد
وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه مراسم اربعین جلوهای از وحدت و همبستگی ملتهای ایران و عراق است، گفت: روابط دو کشور اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و همکاریهای تهران و بغداد در حوزههای مختلف با قوت ادامه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدعباس عراقچی در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع)، با اشاره به سفر خود به عراق برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، اظهار کرد: امروز وارد شهر مقدس نجف اشرف شدم و در مسیر عزیمت به کربلای معلی برای حضور در مراسم اربعین هستم.
وی افزود: در نجف، آمادگیها و تمهیدات بسیار مطلوبی را که برای خدمترسانی به زائران فراهم شده بود، از نزدیک مشاهده کردم. همه از سطح خدمات ارائهشده در مقایسه با سالهای گذشته ابراز رضایت داشتند و این موضوع نشاندهنده پیشرفت مستمر در ساماندهی این مراسم عظیم است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه اربعین رزمایش بزرگی برای نمایش وحدت ملتهای عراق و ایران است، تصریح کرد: زائران دو کشور بیشترین سهم شرکتکنندگان در این آیین را تشکیل میدهند و این امر، استحکام پیوندهای دینی و اعتقادی میان دو ملت را بهخوبی نمایان میسازد.
عراقچی ادامه داد: این همبستگی پیشتر نیز در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران بهروشنی جلوهگر شد و عمق احساسات و وحدت ریشهدار میان دو ملت را نشان داد.
وی با اشاره به روابط تهران و بغداد گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضعیت خود قرار دارد و سفر اخیر نخستوزیر عراق به تهران نیز با گفتوگوهایی بسیار سازنده و ثمربخش همراه بود.
وزیر امور خارجه در پایان با تأکید بر گستردگی همکاریهای دو کشور خاطرنشان کرد: همکاری ایران و عراق در حوزههای مختلف بسیار نزدیک و گسترده است؛ از هماهنگیهای سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره مسائل مورد اهتمام دو کشور گرفته تا همکاریهای اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیرهای مشترک ترانزیتی.