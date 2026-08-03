رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
مسیر اصلاح و توسعه کشور از آموزشوپرورش میگذرد
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه اطلاعرسانی در دستگاههای اجرایی، آموزشوپرورش را مهمترین بستر برای فرهنگسازی، ارتقای سواد رسانهای و شکلدهی به روایتهای مؤثر در جامعه دانست و گفت: مسیر اصلاح و توسعه کشور از آموزشوپرورش میگذرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در دیدار با علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با تشریح برنامههای این شورا برای ایجاد و تقویت شبکههای تخصصی اطلاعرسانی «از مرز تا مرکز» در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، اظهار کرد: در جلسات روابطعمومی وزارتخانهها تأکید کردهایم که شبکه اطلاعرسانی باید از سطح وزارتخانهها تا دورترین نقاط کشور امتداد پیدا کند.
وی افزود: هر وزارتخانه با توجه به مأموریتها و مسائل تخصصی خود باید شبکه اطلاعرسانی ویژهای داشته باشد و این شبکه از سطح وزارتخانه تا سازمانها، معاونتها، استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و دستگاههای تابعه در سراسر کشور امتداد یابد.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در چند وزارتخانه گفت: این برنامه را با چند وزارتخانه به صورت پایلوت آغاز کردهایم و در وزارت جهاد کشاورزی نیز تاکنون چند دوره آموزشی برای صدها نفر از فعالان و مسئولان این حوزه برگزار شده است.
حضرتی ادامه داد: هدف این است که زمانی که خبری از رئیسجمهور، رهبر معظم انقلاب یا وزیر مربوطه منتشر میشود، این شبکه در سراسر کشور فعال شود و علاوه بر انتشار خبر، در تبیین، دفاع رسانهای و تبدیل آن به یک روایت کامل نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو نیز این فرآیند را به صورت کامل دنبال کرده است، گفت: در جلسهای که هفته گذشته با رئیسجمهور داشتیم، این موضوع را تشریح کردیم و ایشان نیز بر ضرورت توجه ویژه به آموزشوپرورش تأکید داشتند.
آموزشوپرورش، مهمترین اولویت دکتر پزشکیان برای فرهنگسازی است
حضرتی با اشاره به دیدگاه رئیسجمهور درباره جایگاه آموزشوپرورش، اظهار کرد: آقای پزشکیان تأکید کردند که آموزشوپرورش مهمترین حوزهای است که باید روی آن کار شود و خواستند این طرح در آموزشوپرورش نیز آغاز شود.
وی افزود: زیرساختهای این کار در آموزشوپرورش آماده است و در صورت برگزاری یک گردهمایی با حضور مسئولان اطلاعرسانی آموزشوپرورش سراسر کشور، رئیسجمهور آمادگی دارد درباره اهمیت اطلاعرسانی، روایتسازی، فرهنگسازی و ضرورت ارتباطات منسجم و هماهنگ در این مجموعه صحبت کند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تأکید بر ضرورت حمایت مدیران ارشد از روابطعمومیها، گفت: برای موفقیت این پروژه، حمایت شخص وزیر از ارکان اطلاعرسانی اهمیت زیادی دارد و اگر سایه حمایت و پشتیبانی وزیر بر این پروژه باشد، اجرای آن با مشکلی مواجه نخواهد شد.
حضرتی یکی از چالشهای موجود را وضعیت ساختار سازمانی روابطعمومیها دانست و گفت: بخشی از روابطعمومیها از جایگاه سازمانی و اختیارات متناسب برخوردار نیستند و مسئله چندپُسته بودن روابطعمومیها باید اصلاح شود.