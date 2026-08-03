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سردار کرمی

رزمندگان قرارگاه حمزه آماده برخورد با عناصر گروهک‌های تروریستی هستند

رزمندگان قرارگاه حمزه آماده برخورد با عناصر گروهک‌های تروریستی هستند
کد خبر : 1822164
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فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهکهای تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل نمایند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، با اشاره به اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی در کل کشور از جمله مناطق عملیاتی شمالغرب گفت: به حول و قوه الهی با تجربه گرانقدر سال‌های متمادی دفاع از سرزمین مقدس ایران اسلامی و بهره گیری از ایمان و تکنولوژی و علوم روز، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهکهای تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل نمایند.

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