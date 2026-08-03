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گفت‌و‌گوی تلفنی معاون اول رئیس‌جمهور با مسئولان ملی و استانی ستاد اربعین در مرز مهران

گفت‌و‌گوی تلفنی معاون اول رئیس‌جمهور با مسئولان ملی و استانی ستاد اربعین در مرز مهران
کد خبر : 1822154
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معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با رئیس ستاد مرکزی اربعین، استاندار و امام جمعه ایلام در مرز مهران از تلاش‌های انها بابت برگزاری مراسم اربعین در شأن زوار کشورمان تشکر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل ا ز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدرضا عارف در گفت‌و‌گوی تلفنی با علی اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، با تشکر از وی و همکاران ستاد مرکزی اربعین برای برگزاری این مراسم  در شأن زائران کشورمان، گفت: زحمات و تلاش‌های زیادی برای برگزاری این مراسم انجام شده است و برگزاری مناسب این مراسم موجب شده شکایت و گله‌ای از سوی زوار نداشته باشیم.

وی ادامه داد: برادران عزیز در عراق نیز برای برگزاری این مراسم بهترین تعامل را داشتند که ان‌شاالله این تعامل و همکاری منشا حرکات منسجم و غرورآفرین آتی دو کشور باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با تشکر از مردم بابت توجه به توصیه‌های ستاد مرکزی اربعین، افزود: مردم تاکنون سفر خود را مدیریت و کوتاه کرده‌اند.‌ در ادامه هم مردم به توصیه‌های ستاد مرکز اربعین توجه کنند تا در بازگشت با ترافیک غیر‌طبیعی مواجه نشویم. از سویی در روزهای اخیر برخی خسارات جاده‌ای داشتیم بنابراین مردم مقررات راهنمایی و رانندگی را به دقت رعایت کنند تا همگی به سلامت به منازل خود بازگردند.

دکتر عارف همچنین در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین الله نور کریمی، امام جمعه ایلام، گفت: علاقه بسیار زیادی داشتم که در این مراسم شرکت کنم اما این توفیق نصیب من نشد. از راهنمایی‌ها و همکاری شما با ستاد مرکزی اربعین تشکر می‌کنم. با تلاش‌های انجام شده مسئولان و همراهی مردم عزیز کشورمان، هم اکنون تردد از هر شش مرز کشور با آرامش در حال انجام است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه این گفت‌و‌گوی تلفنی از زحمات احمد کرمی، استاندار ایلام تشکر کرد و گفت: گزارش‌های روزانه از برگزاری مراسم اربعین بیانگر ارائه خدمات ارزشمند و در شأن زوار کشورمان است.خدمت به زوار اربعین توفیق بزرگی است که نصیب شما شده است.

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