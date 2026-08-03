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سخنگوی دولت مطرح کرد؛

بازگشایی مرز چیلات پس از دو دهه/ افزایش مراودات تجاری و زیارتی ایران و عراق با فعال شدن این مرز

بازگشایی مرز چیلات پس از دو دهه/ افزایش مراودات تجاری و زیارتی ایران و عراق با فعال شدن این مرز
کد خبر : 1822147
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سخنگوی دولت با اشاره به بازگشایی مرز چیلات پس از دو دهه، اظهار کرد: فعال شدن این مرز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مراودات تجاری و زیارتی میان ایران و عراق و رونق منطقه شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در جریان بازدید از مرز چیلات دهلران اظهار کرد: مرز چیلات پس از دو دهه بازگشایی شد و امیدواریم با گسترش مراودات تجاری و زیارتی، شاهد رونق این منطقه باشیم.

وی ادامه داد: دهلران همواره در طول تاریخ همراه ایران بوده است و این بازگشایی، پاسخی به یکی از مطالبات مردم این منطقه به شمار می‌رود. با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت، توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه دنبال خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: بازگشایی این مرز از مصوبات سفر رئیس‌جمهور بود که حدود 80 درصد اقدامات مربوط به آن انجام شده و بخش‌هایی نیز باقی مانده است. با توجه به سابقه عمرانی استاندار ایلام، مسیرهای مواصلاتی استان به‌زودی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد، چراکه ایشان نسبت به حادثه‌خیز بودن این مسیرها اشراف دارند.

مهاجرانی در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت راه‌های استان ایلام عنوان کرد: شرایط جاده‌های استان در مقایسه با سال گذشته که از مهران بازدید داشتم، بهبود یافته است.

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