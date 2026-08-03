بازگشایی مرز چیلات پس از دو دهه/ افزایش مراودات تجاری و زیارتی ایران و عراق با فعال شدن این مرز

وی ادامه داد: دهلران همواره در طول تاریخ همراه ایران بوده است و این بازگشایی، پاسخی به یکی از مطالبات مردم این منطقه به شمار می‌رود. با پیگیری‌های انجام‌شده در دولت، توسعه زیرساخت‌ها در این منطقه دنبال خواهد شد.

سخنگوی دولت افزود: بازگشایی این مرز از مصوبات سفر رئیس‌جمهور بود که حدود 80 درصد اقدامات مربوط به آن انجام شده و بخش‌هایی نیز باقی مانده است. با توجه به سابقه عمرانی استاندار ایلام، مسیرهای مواصلاتی استان به‌زودی شرایط بهتری پیدا خواهد کرد، چراکه ایشان نسبت به حادثه‌خیز بودن این مسیرها اشراف دارند.

مهاجرانی در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت راه‌های استان ایلام عنوان کرد: شرایط جاده‌های استان در مقایسه با سال گذشته که از مهران بازدید داشتم، بهبود یافته است.