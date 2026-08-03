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سخنگوی دولت مطرح کرد؛

انجام تمهیدات لازم برای بازگشت زوار اربعین حسینی از مرز به کشور/ افتتاح مرز چیلات برای تسریع در بازگشت زوار

انجام تمهیدات لازم برای بازگشت زوار اربعین حسینی از مرز به کشور/ افتتاح مرز چیلات برای تسریع در بازگشت زوار
کد خبر : 1822144
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سخنگوی دولت با اشاره به انجام تمهیدات لازم برای بازگشت زائران اربعین حسینی از مرزهای کشور، اعلام کرد: مرز چیلات به‌منظور تسهیل و بهبود خدمت‌رسانی به زائران افتتاح شده و از چند روز آینده قابل استفاده خواهد بود.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی که صبح امروز برای بررسی روند خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی وارد استان ایلام شده بود، در گفت‌وگوی تلفنی با شبکه خبر سیما، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید، اظهار کرد: مردم استان ایلام، به‌ویژه شهرستان مهران، با وجود گرمای نزدیک به 50 درجه سانتی‌گراد، تلاش گسترده‌ای برای برپایی موکب‌ها و خدمت‌رسانی به زائران انجام داده‌اند.

وی با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین، از پیرمرد و پیرزن گرفته تا کودکان، افزود: افرادی که اینجا مشغول خدمت هستند، می‌گویند برای خادمی امام حسین(ع) نذر کرده‌ایم و به همین نیت موکب برپا کرده‌ایم.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: همین لحظه که با شما گفت‌وگو می‌کنم، آقای دکتر عارف پیگیر هستند تا برای بازگشت زائران هیچ مشکلی ایجاد نشود. با توجه به تغییر زمان بازگشت برخی زائران، اکنون تراکم جمعیت در مرز وجود دارد، اما با تمهیدات ستاد اربعین، اتوبوس‌ها در حال اعزام به مرز هستند و خدمت‌رسانی به زائران بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

مهاجرانی در پایان گفت: با پیگیری‌ها و اقدامات استاندار ایلام، مرز چیلات نیز از چند روز آینده برای تردد زائران آماده بهره‌برداری خواهد شد و به چرخه خدمت‌رسانی به زوار اربعین می‌پیوندد.

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