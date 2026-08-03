مرز سومار بهعنوان یکی از مرزهای رسمی اربعینی کشور تصویب خواهد شد
قائممقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین گفت: مرز سومار در نخستین جلسه ستاد مرکزی اربعین، با حضور استاندار کرمانشاه، بهعنوان یکی از مرزهای رسمی اربعینی کشور تصویب خواهد شد و پیشبینی میکنیم در اربعین سال آینده دستکم ۱۰۰ هزار زائر از این مرز تردد کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه؛ علیاکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی ـ انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، روز دوشنبه در بازدید میدانی از مرز سومار در شهرستان گیلانغرب که با همراهی استاندار کرمانشاه و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی انجام شد، افتتاح این مرز برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به مردم استان کرمانشاه و بهویژه مردم شهرستان گیلانغرب تبریک گفت.
وی اظهار کرد: افتتاح مرز سومار برای تردد زائران اربعین اتفاق بسیار بزرگ و مبارکی است و باید این موفقیت را به مردم استان کرمانشاه، بهخصوص مردم ولایتمدار، حسینی و باانگیزه شهرستان گیلانغرب تبریک گفت.
قائممقام وزیر کشور افزود: در سفر قبلی که به این منطقه داشتم، با وجود اینکه شخصاً انگیزه زیادی برای راهاندازی مرز سومار داشتم، تصور نمیکردم این مرز با چنین سرعتی برای تردد زائران آماده شود، اما امروز مشاهده کردیم که چند روز است مردم از این مرز تردد میکنند.
پورجمشیدیان با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار نفر از مرز سومار عبور کردهاند، گفت: آغاز تردد زائران از این مرز اتفاقی بسیار خوب و مبارک است و نشان میدهد ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه ترددهای اربعینی در این منطقه وجود دارد.
وی یکی از مهمترین مزیتهای مرز سومار را موقعیت جغرافیایی ارزشمند آن دانست و ادامه داد: این مرز فاصله بسیار نزدیکی با بغداد و کاظمین دارد و پس از آن نیز زائران میتوانند مسیر خود را به سمت کربلا و نجف ادامه دهند؛ بنابراین سومار از نظر دسترسی به شهرهای زیارتی عراق در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین کشور گفت: افرادی که تاکنون از مرز سومار تردد کردهاند، از شرایط این مسیر رضایت داشتهاند؛ زیرا جادههای آن برای تردد بسیار مناسب است و زائران در مسیر با مشکل خاصی مواجه نشدهاند.
وی افزود: مرز سومار از نظر امنیتی نیز شرایط بسیار خوبی دارد و دستگاههای نظامی، انتظامی و مرزبانی حضور مؤثر و مناسبی در این منطقه دارند؛ همچنین این مرز از نظر اقتصادی ظرفیت بسیار ارزشمندی برای مردم منطقه و استان کرمانشاه ایجاد میکند.
پورجمشیدیان با اشاره به مشارکت مردم گیلانغرب در خدمترسانی به زائران اظهار کرد: مردم این شهرستان، مردمی باانگیزه، ولایتمدار و حسینی هستند و امسال بهصورت آزمایشی موکبهای خود را در مرز سومار برپا کردهاند.
وی ادامه داد: باوجود اینکه تعداد زائرانی که امسال از این مرز عبور کردند محدود بود، خدمات بسیار خوبی به آنان ارائه شد و زائران نیز از خدمات، امکانات و نحوه پذیرایی مردم منطقه رضایت داشتند.
قائممقام وزیر کشور تأکید کرد: یقین دارم مرز سومار در سالهای آینده، به دلیل فاصله کوتاه مسیر، موقعیت مناسب جغرافیایی، امنیت مطلوب و انگیزه بالای مردم منطقه، به یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور تبدیل خواهد شد.
پورجمشیدیان همچنین به پیشینه تاریخی منطقه اشاره کرد و گفت: سومار منطقه خاطرههای رزمندگان اسلام است و شهرستان گیلانغرب نیز از سرزمینهای ماندگار و خاطرهانگیز دوران دفاع مقدس به شمار میرود.
وی افزود: جایگاه سومار و گیلانغرب در دوران دفاع مقدس و خاطراتی که رزمندگان اسلام از این منطقه دارند، انگیزه مردم و زائران را برای انتخاب این مسیر و تردد از مرز سومار افزایش میدهد.
رئیس ستاد مرکزی اربعین از استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیران و مسئولان استان برای آمادهسازی مرز سومار قدردانی کرد و گفت: استاندار کرمانشاه، همکاران وی، فرمانداری، نیروهای نظامی و انتظامی، مرزبانان، راهداری، وزارت راه و شهرسازی، گمرک و همه دستگاههای مسئول برای راهاندازی این مرز همکاری و تلاش کردند.
وی ادامه داد: مردم منطقه نیز از راهاندازی مرز سومار حمایت کردند، برای تحقق این موضوع دعا کردند و در آمادهسازی شرایط خدمترسانی به زائران مشارکت داشتند که نتیجه این همدلی و همکاری، افتتاح مرز در سال جاری بود.
پورجمشیدیان با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای اربعین سال آینده گفت: پیشبینی ما این است که در سال آینده دستکم ۱۰۰ هزار نفر از مرز سومار عبور کنند و فرماندار گیلانغرب نیز قول داده است مقدمات لازم برای تحقق این هدف فراهم شود.
وی اظهار کرد: انتظار داریم در مرحله نخست مردم منطقه و پس از آن همه علاقهمندان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از این مرز استفاده کنند و بتوانند با سرعت، آرامش و سهولت از مرز عبور کرده و سفر زیارتی خود را ادامه دهند.