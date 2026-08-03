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معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور:

گفتگوی صریح، صمیمی و مهم رئیس جمهور به زودی پخش خواهد شد

گفتگوی صریح، صمیمی و مهم رئیس جمهور به زودی پخش خواهد شد
کد خبر : 1822117
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معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور نوشت: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم رئیس جمهور با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سیدمهدی طباطبایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: گفتگوی مفصل، صریح، صمیمی و مهم دکتر پزشکیان با مردم در آستانه سومین سال ریاست جمهوری به زودی پخش و منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: در شرایط خطیر کنونی مهم‌ترین سرمایه کشور اعتماد عمومی است و کلید آن صداقت و راستگویی است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در پایان اضافه کرد: وجه برجسته این گزارش رئیس‌جمهور به مردم همین صداقت و صمیمیت است.

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