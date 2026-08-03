رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافندهوایی ارتش:
خدمترسانی به زائران اربعین، تداوم فرهنگ عاشورا است
رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافندهوایی ارتش، در سفری چندروزه به مناطق جنوب و جنوب غرب کشور، از یگانهای پدافند هوایی در استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام و بوشهر بازدید و در جمع خادمان موکبهای اربعین، بر اهمیت خدمترسانی به زائران و ترویج گفتمان عاشورا تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین محمد بهمن رئیس عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش در سفری چندروزه، از قرارگاه جهادی شهید آل هاشم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز مهران و موکب شهدای پدافند هوایی در استان کرمانشاه بازدید و در جمع خادمان این موکبها، پیادهروی اربعین را فرصتی برای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و ترویج گفتمان عاشورا دانست.
وی با اشاره به حضور گسترده زائران در مسیرهای پیادهروی، بر لزوم ارائه خدمات مطلوب و رایگان به آنان تأکید کرد و افزود: خدمترسانی به زائران اربعین، تداوم فرهنگ عاشورا، ایثار و ازخودگذشتگی است و نیروهای مسلح با برپایی موکبها و بیمارستانهای صحرایی، این رسالت را به بهترین شکل انجام میدهند.
حجتالاسلام والمسلمین بهمن در این سفر، ضمن بازدید از گروههای پدافند هوایی شهید قاسم حمید دزفول، شهید مهدی عسگری کرمانشاه، شهید ملکی آبدانان و منطقه پدافند هوایی جنوب شهید بوشهریان، با کارکنان پایور و خانوادههای آنان دیدار و گفتوگو کرد. وی در این دیدارها، بر نقش معنویت در بازدارندگی و ارتقای روحیه کارکنان تأکید داشت.
در پایان این سفر، رئیس عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش با خانواده شهید سید بهمن حسینی از شهدای جنگ رمضان دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کرد. همچنین با حضور بر مزار شهیدان سپهبد غلامعلی رشید و امین عباس رشید در دزفول، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.