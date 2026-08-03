برگزاری نشست مشترک مسئولان شورای تبلیغات اسلامی با مخبر

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و اعضای هیئت اندیشه ورز شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این نشست حضور داشتند. روسای ستادهای استانی این شورا نیز به صورت وبیناری در این جلسه حضور داشتند.

بررسی فعالیت‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در جنگ تحمیلی سوم به ویژه برگزاری تجمعات شبانه از محورهای مورد بحث در این جلسه بود. در ادامه، روسای ستادهای استانی این شورا گزارشاتی از برگزاری تجمعات شبانه را در میادین شهرهای سراسر کشور ارائه کردند. حمایت از مقام معظم رهبری، نیروهای مسلح و انسجام ملی از جمله محورهای ارائه شده در این گزارشات بود.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور در سخنانی خاطر نشان کرد: این شورا سالانه ۱۴ مراسم مناسبتی را در کشور برگزار می‌کند.

وی برگزاری راهپیمایی ها، تجمعات حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه، برگزاری مراسم‌های مربوط به مناسبات‌های دینی، منطقه‌ای و نیز برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس و همچنین تجمعات شبانه در میادین شهرهای کشور را را از جمله اقدامات این شورا عنوان کرد.

شایان ذکر است؛ ۱۲ مرداد سالروز تشکیل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است. این نهاد در سال ۱۳۵۹ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شد.

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