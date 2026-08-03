ممنوعیت اعزام مقامات و مدیران به عراق در ایام اربعین ابلاغ شد
دبیر هیأت دولت با ابلاغ بخشنامهای، هرگونه مأموریت و اعزام مقامات، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی به عراق در بازه زمانی اربعین حسینی را ممنوع اعلام کرد تا تمامی ظرفیتهای اجرایی، کنسولی و خدماتی کشور برای خدمترسانی به زائران اربعین متمرکز شود.
به گزارش ایلنا، دبیر هیأت دولت با صدور بخشنامه شماره ۴۷۰۴۱ مورخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ممنوعیت هرگونه مأموریت و اعزام مقامات، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی به عراق در بازه زمانی اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه با اشاره به ضرورت تمرکز کامل ظرفیتهای اجرایی، پشتیبانی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در عراق برای ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، تأکید شده است که این تصمیم با هدف جلوگیری از هرگونه اختلال در روند خدمترسانی به زائران اتخاذ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، اعزام مقامات، مدیران و مسئولان کشوری به عراق در ایام اربعین ممنوع بوده و تنها موارد ضروری که به تأیید ستاد مرکزی اربعین رسیده باشد، از این ممنوعیت مستثنی خواهد بود.
همچنین نمایندگیهای سیاسی و کنسولی ایران در عراق موظف شدهاند در این بازه زمانی از پذیرش و ترتیب اثر دادن به درخواست ملاقات، بازدید یا همراهی تشریفاتی برای مقامات و کاروانهای اعزامی خودداری کنند.
در بخش دیگری از این بخشنامه نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند برنامههای کاری غیرضروری و مأموریتهای قابل تعویق خود را که با بازه زمانی اربعین تداخل دارد، به پس از پایان این ایام موکول کنند.
در پایان این ابلاغیه تأکید شده است که مسئولیت هرگونه اقدام یا اعزام خارج از چارچوب این بخشنامه، بر عهده مقام صادرکننده مجوز خواهد بود.