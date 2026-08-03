به گزارش ایلنا، آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با عنوان “وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای” با حضور خانواده معظم شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد؛

نشانی که با بهره‌گیری از مفاهیم توحید، همبستگی، مقاومت و اقتدار، وحدت امت اسلامی حول محور کعبه را به تصویر می‌کشد. به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار داشت: شهدا حق عظیمی بر گردن انقلاب اسلامی دارند و استمرار انقلاب در بیش از چهار دهه گذشته، مرهون ایثار، ازخودگذشتگی و جان‌فشانی سرداران و رزمندگانی است که در مسیر تحقق آرمان‌های قرآن کریم و اهداف امامین انقلاب اسلامی، جان خود را تقدیم کردند. وی با اشاره به نقش شهدای دفاع مقدس و جبهه مقاومت در حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران افزود: اگر رشادت‌های این عزیزان نبود، امروز انقلاب اسلامی با چنین استحکام و پایداری در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی نمی‌کرد. این مجاهدت‌ها در هشت سال دفاع مقدس، عرصه‌های مختلف جنگ نرم و سخت و نیز نبردهای اخیر، ضامن بقای نظام اسلامی بوده است. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه فقدان فرماندهان شهید، اندوهی ماندگار برای ملت ایران است، تصریح کرد: شهدا به حیات جاودانه دست یافته‌اند و این ما هستیم که باید نگران عاقبت خود باشیم و تلاش کنیم با پیروی از سیره و آرمان‌های آنان، در مسیر حق و حقیقت گام برداریم. دکتر شهریاری در ادامه با تشریح برنامه‌های چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی گفت: با توجه به شرایط کشور و ملاحظات موجود، چهار سناریو برای برگزاری این دوره از کنفرانس طراحی شده است؛ از برگزاری کاملاً وبیناری تا برگزاری حضوری و عادی که انتخاب هر یک از این سناریوها بر اساس شرایط کشور و مجوزهای مراجع ذی‌صلاح انجام خواهد شد. وی افزود: در شرایط فعلی، محتمل‌ترین گزینه، برگزاری کنفرانس به صورت ترکیبی از حضور محدود میهمانان داخلی و خارجی و مشارکت گسترده مجازی است؛ هرچند در صورت فراهم شدن شرایط، امکان تغییر شیوه برگزاری نیز وجود دارد. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین با اشاره به روند آماده‌سازی این رویداد بین‌المللی خاطرنشان کرد: پس از تعیین محور اصلی چهلمین کنفرانس، موضوعات علمی مرتبط با شخصیت رهبر شهید استخراج و بیش از ۵۰ عنوان و زیرعنوان برای دریافت مقالات بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی کنفرانس منتشر شده است.

همچنین اعضای کمیته علمی معرفی شده‌اند و تاکنون شمار قابل توجهی مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده است. دکتر شهریاری در پایان با اشاره به رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، از حضور فرزند شهید سید عبدالرحیم موسوی در این مراسم قدردانی کرد و خواستار بیان ویژگی‌های اخلاقی، شخصیتی و مدیریتی آن شهید والامقام شد تا نسل امروز بیش از پیش با سیره و سبک زندگی این فرماندهان شهید آشنا شود. در ادامه این مراسم، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، با بیان اینکه یکی از بهترین راه‌های شناخت شخصیت این شهید، توجه به نگاه عملی او به مقوله وحدت است، اظهار داشت: شهید موسوی همواره «منادی وحدت در عمل، نه در شعار» بود و در دوران دفاع مقدس و مسئولیت‌های مختلف، تقویت همدلی میان شیعه و اهل‌سنت و نیز انسجام میان ارتش و سپاه را بر هر مصلحت دیگری مقدم می‌دانست. وی با اشاره به اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید موسوی، این اعتماد را حاصل سال‌ها اخلاص، شایستگی و عملکرد مؤثر وی دانست . موسوی افزود: پدرم هیچ‌گاه به دنبال دیده شدن نبود و نزدیک به نیم قرن خدمت صادقانه خود را تنها برای رضای الهی انجام داد؛ اخلاصی که امروز نام و راه او را به الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان تبدیل کرده است. در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی موسوی، قائم‌مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، اظهار داشت: نخستین جلوه‌های شخصیت مدیریتی و انقلابی این شهید در دوران حضور وی در کردستان نمایان شد و از همان سال‌ها، نقش مؤثری در تحول فرهنگی و معنوی ارتش ایفا کرد. وی با نقل خاطره‌ای از مرحوم امیر دادبین، فرمانده وقت لشکر کردستان، گفت: شهید موسوی از همان دوران جوانی به دلیل ایمان، اخلاص و توان مدیریتی، شخصیتی ممتاز و شایسته فرماندهی کل نیروهای مسلح شناخته می‌شد و این نگاه، حاصل مشاهده نزدیک منش و عملکرد او بود. وی با بیان اینکه آثار نگاه فرهنگی و تربیتی

شهید موسوی در سال‌های بعد نیز به‌وضوح در ارتش نمایان بود، افزود: این شهید والامقام با تقویت فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و انقلابی، نقش مهمی در شکل‌گیری فضای معنوی ارتش ایفا کرد و همین رویکرد موجب شد ارتش به یکی از ارکان اصلی برگزاری برنامه‌های دینی و ارزشی تبدیل شود. قائم‌مقام مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان، روحیه تقریب و وحدت اسلامی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید موسوی برشمرد و تأکید کرد: شهید موسوی از همان سال‌های حضور در کردستان، بدون هیچ‌گونه تکلف، وحدت را در رفتار و مدیریت خود متجلی ساخته بود و همواره بر همدلی، انسجام و وحدت میان نیروهای مسلح و امت اسلامی تأکید داشت؛ ویژگی‌ای که او را به شخصیتی ممتاز در میان فرماندهان نیروهای مسلح تبدیل کرد. گفتنی است؛ آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با حضور خانواده معظم شهید سید عبدالرحیم موسوی برگزار شد. نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با محوریت «وحدت امت اسلامی» طراحی شده و تلاش دارد مفاهیمی همچون توحید، همبستگی، اقتدار، مقاومت، بیداری اسلامی، محوریت کعبه و وحدت جهان اسلام را در قالب زبانی مینیمال، نمادین و متناسب با رویدادهای دیپلماتیک، فرهنگی و بین‌المللی بازنمایی کند. ایده محوری این نشان بر «وحدت امت اسلامی حول قبله مشترک» استوار است؛ به گونه‌ای که تمامی عناصر بصری از یک مرکز واحد شکل گرفته و در کنار یکدیگر مفاهیمی همچون توحید، اجتماع مسلمانان، معنویت، اقتدار و گسترش پیام وحدت را بازتاب می‌دهند. در این طراحی، کعبه به عنوان قبله مشترک مسلمانان، هسته مرکزی نشان را تشکیل می‌دهد و نماد وحدت، توحید و اجتماع امت اسلامی است. همچنین عنصر «دست» با الهام از نماد دست مشت‌کرده حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پی شهادت ایشان طراحی شده و مفاهیمی همچون دعوت به وحدت، استقامت، مقاومت، اقتدار و استمرار حرکت در مسیر آرمان‌های مشترک را بازنمایی می‌کند. شایان ذکر است، آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی روز گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی و اعضای شورای معاونان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در محل این مجمع برگزار شد.

فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی: پدرم منادی وحدت در عمل بود، نه وحدت در شعار فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی با بیان اینکه یکی از بهترین راه‌های شناخت این شهید، توجه به نگاه عملی او به مقوله وحدت است، گفت: شهید موسوی همواره در رفتار و عملکرد خود، چه در دوران دفاع مقدس و چه در مسئولیت‌های پس از آن، وحدت میان مسلمانان و همدلی میان نیروهای مسلح را بر هر مصلحت دیگری مقدم می‌دانست. به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، در آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان این رویداد، اظهار داشت: با توجه به اینکه محور این دوره از کنفرانس، «“وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای”» است، به نظرم یکی از بهترین پنجره‌ها برای شناخت شخصیت شهید موسوی، توجه به رفتار و عملکرد ایشان در عرصه وحدت است؛ چرا که ایشان منادی وحدت در عمل بود، نه صرفاً در شعار. وی با اشاره به اعتماد ویژه رهبر معظم انقلاب به شهید موسوی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها فرموده بودند که از سال‌ها پیش، شهید موسوی را زیر نظر داشته‌اند و این اعتماد در طول سالیان مسئولیت‌های مختلف ایشان روزبه‌روز عمیق‌تر شد؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، مهم‌ترین مسئولیت‌های نظامی به وی سپرده شد که نشان‌دهنده اوج اعتماد فرمانده معظم کل قوا به این شهید والامقام بود. فرزند شهید موسوی با بیان اینکه رفتارهای پدرش ریشه در تربیت و اندیشه‌ای وحدت‌محور داشت، خاطرنشان کرد: در خاطرات همرزمان و سربازان شهید موسوی آمده است که ایشان در دوران دفاع مقدس، همواره تلاش می‌کرد روحیه برادری میان سربازان شیعه، اهل‌سنت و حتی اقلیت‌های دینی تقویت شود. به عنوان نمونه، در نمازهای جماعت از سربازان اهل‌سنت نیز برای اقامه نماز استفاده می‌شد تا احساس همدلی و برابری در میان نیروها شکل بگیرد.

وی ادامه داد: شهید موسوی حتی در برگزاری مراسم مذهبی نیز مراقب بود هیچ اقدامی موجب ایجاد فاصله میان نیروهای شیعه و اهل‌سنت نشود. در عین حال، عشق و ارادت عمیق ایشان به اهل‌بیت(ع) و سیدالشهدا(ع) همواره زبانزد بود، اما معتقد بود حفظ وحدت اسلامی، زمینه‌ساز تقویت همین ارزش‌های دینی است. موسوی با اشاره به نگاه وحدت‌آفرین خانواده شهید گفت: پدربزرگم که از چهره‌های انقلابی و شناخته‌شده قم بود، حتی در انتخاب نام فرزندان خود نیز به موضوع تقریب و همگرایی میان مذاهب اسلامی توجه داشت و اسامی فرزندان را به گونه‌ای برگزیده بود که زمینه تعامل و همدلی بیشتری با برادران اهل‌سنت فراهم شود. وی یکی دیگر از جلوه‌های عملی وحدت در سیره شهید موسوی را اهتمام ویژه به همدلی میان ارتش و سپاه دانست و تصریح کرد: با وجود علاقه و تعصب طبیعی نسبت به لباس ارتش، زمانی که در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت، همواره بر هم‌افزایی و انسجام میان نیروهای مسلح تأکید داشت و در مراسم‌ها و بازدیدهای مشترک، با پوشیدن لباس سپاه در جمع پاسداران، این وحدت را به صورت عملی به نمایش می‌گذاشت.

فرزند شهید موسوی همچنین با اشاره به یکی از مقاطع حساس کشور اظهار داشت: در شرایطی که برخی انتظار داشتند اختلافی میان ارتش و سپاه ایجاد شود، شهید موسوی نه تنها چنین مسیری را در پیش نگرفت، بلکه با حمایت صریح از سپاه پاسداران، بر ضرورت انسجام نیروهای مسلح تأکید کرد؛ رویکردی که پس از آن نیز مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. وی در بخش دیگری از سخنان خود، اخلاص را برجسته‌ترین ویژگی اخلاقی شهید موسوی عنوان کرد و گفت: پدرم هیچ‌گاه به دنبال دیده شدن نبود و همواره تأکید داشت که تنها رضایت خداوند برای او اهمیت دارد. نزدیک به نیم قرن خدمت صادقانه او در نیروهای مسلح، تنها برای انجام تکلیف و کسب رضای الهی بود و شاید همین اخلاص سبب شد که پس از شهادتش، نام و یاد او بیش از گذشته در دل مردم زنده بماند. موسوی در پایان با بیان اینکه مهم‌ترین درس شهید موسوی برای نسل امروز، کار خالصانه برای خداوند است، اظهار داشت: اگر هر مسئول و خدمتگزاری تنها برای رضای الهی قدم بردارد، خداوند نیز بهترین پاداش را برای او رقم خواهد زد؛ همان‌گونه که نام و راه شهید موسوی امروز الهام‌بخش نسل جوان و همه خدمتگزاران انقلاب اسلامی است. شایان ذکر است، آیین رونمایی از نشان چهلمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی روز گذشته با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، سیدعلی موسوی، فرزند شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی و اعضای شورای معاونان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در محل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برگزار شد.