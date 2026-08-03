بازگشت پیکر دریانورد جانباخته و خدمه کشتی تجاری «آنا» به کشور
پس از گذشت یک هفته از حمله ددمنشانه رژیم اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در آبهای فدراسیون روسیه، پیکر دریانورد جوان جانباخته این حادثه به همراه ۸ نفر از خدمه کشتی و با همراهی مالک کشتی، امروز به میهن اسلامی بازگشتند.
به گزارش ایلنا، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با پیگیری مستمر و همهجانبه، نسبت به اخذ تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذیربط روسیه، انجام مراحل قانونی، بازپرسی و تحقیقات از خدمه، و همچنین صدور برگ عبور برای آنها به دلیل نابودی و مفقود شدن اسناد هویتی در جریان حادثه، اقدام کرد.
در این راستا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با حضور چندباره در محل استقرار خدمه، دیدار با آنها در سرکنسولگری و ارائه حمایتها و مساعدتهای کنسولی و انسانی، روند بازگشت هموطنان را تا لحظه عزیمت به کشور بهصورت مستمر پیگیری و همراهی کرد.
پرواز شرکت هواپیمایی پویا ایر امروز ساعت ۱۶:۳۰ از آستاراخان به مقصد رشت انجام شد و ساعت ۱۷:۴۵ در فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت به زمین نشست.
خدمه کشتی و پیکر دریانورد جانباخته مورد استقبال استاندار محترم گیلان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند.
پیکر این دریانورد شهید پس از مراسم استقبال، با حضور خانواده، بستگان و مسئولان استان برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش، بندرانزلی، منتقل شد.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده دریانورد فوت شده، مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایتها و پیگیریهای سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو، همراهی مستمر استاندار محترم گیلان و همچنین همکاری و مساعدت ارزشمند شرکت هواپیمایی پویا در انتقال پیکر و خدمه کشتی به میهن اسلامی اعلام میدارد. بیتردید، این هماهنگیها و همکاریهای مؤثر نقش مهمی در تسریع روند بازگشت هموطنان به کشور ایفا کرد.