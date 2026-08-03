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بازگشت پیکر دریانورد جان‌باخته و خدمه کشتی تجاری «آنا» به کشور

بازگشت پیکر دریانورد جان‌باخته و خدمه کشتی تجاری «آنا» به کشور
کد خبر : 1821770
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پس از گذشت یک هفته از حمله ددمنشانه رژیم اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در آب‌های فدراسیون روسیه، پیکر دریانورد جوان جان‌باخته این حادثه به همراه ۸ نفر از خدمه کشتی و با همراهی مالک کشتی، امروز به میهن اسلامی بازگشتند.

به گزارش ایلنا، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با پیگیری مستمر و همه‌جانبه، نسبت به اخذ تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط روسیه، انجام مراحل قانونی، بازپرسی و تحقیقات از خدمه، و همچنین صدور برگ عبور برای آنها به دلیل نابودی و مفقود شدن اسناد هویتی در جریان حادثه، اقدام کرد. 

در این راستا، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان با حضور چندباره در محل استقرار خدمه، دیدار با آنها در سرکنسولگری و ارائه حمایت‌ها و مساعدت‌های کنسولی و انسانی، روند بازگشت هم‌وطنان را تا لحظه عزیمت به کشور به‌صورت مستمر پیگیری و همراهی کرد. 

پرواز شرکت هواپیمایی پویا ایر امروز ساعت ۱۶:۳۰ از آستاراخان به مقصد رشت انجام شد و ساعت ۱۷:۴۵ در فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت به زمین نشست.

خدمه کشتی و پیکر دریانورد جان‌باخته مورد استقبال استاندار محترم گیلان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفتند. 

پیکر این دریانورد شهید پس از مراسم استقبال، با حضور خانواده، بستگان و مسئولان استان برای تشییع و خاکسپاری به زادگاهش، بندرانزلی، منتقل شد.

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستاراخان ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده دریانورد فوت شده، مراتب قدردانی و سپاس خود را از حمایت‌ها و پیگیری‌های سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در مسکو، همراهی مستمر استاندار محترم گیلان و همچنین همکاری و مساعدت ارزشمند شرکت هواپیمایی پویا در انتقال پیکر و خدمه کشتی به میهن اسلامی اعلام می‌دارد. بی‌تردید، این هماهنگی‌ها و همکاری‌های مؤثر نقش مهمی در تسریع روند بازگشت هم‌وطنان به کشور ایفا کرد.

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