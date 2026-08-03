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سخنگوی دولت وارد ایلام شد

سخنگوی دولت وارد ایلام شد
کد خبر : 1821769
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سخنگوی دولت لحظاتی پیش وارد ایلام شد و قرار است از زیرساخت‌های مرز‌های مهران و چیلات بازدید و در نشست ستاد اربعین حضور یابد.

به گزارش ایلنا، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت لحظاتی پیش با استقبال مسئولان استانی وارد ایلام شد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که ایام اربعین حسینی و موج عظیم تردد زائران از مرز‌های استان، ضرورت بازدید میدانی از زیرساخت‌های مرزی را دوچندان کرده است.

سخنگوی دولت در این سفر، از زیرساخت‌های مرز بین‌المللی مهران و مرز چیلات دهلران بازدید خواهد کرد تا از نزدیک در جریان آخرین تمهیدات و اقدامات انجام‌شده برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) قرار گیرد.

شرکت در نشست ستاد اربعین در مهران و بررسی روند خدمات‌رسانی به زائران، از دیگر برنامه‌های سفر سخنگوی دولت به ایلام است.

 

 

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