ادامه رایزنیهای تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با عربستان و پاکستان
وزیر امور خارجه کشورمان با عربستان و پاکستان تلفنی گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه رایزنی های مستمر و طی دومین تماس تلفنی در بیستوچهار ساعت گذشته با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، آخرین روند تلاشها و ابتکارات دیپلماتیک با هدف حفظ و تقویت امنیت و ثبات در منطقه غرب آسیا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
طرفین همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری منطقهای و راهکارهای سیاسی در این مسیر تاکید کردند.