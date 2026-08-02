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پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادران شهیدان آدمی

پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادران شهیدان آدمی
کد خبر : 1821699
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فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان آدمی پیامی صادر و تاکید کرد: بی شک تربیت علوی و حسینی این شهیدان عالی‌قدر در دامان فاطمی این مادر شریفه و در سایه آموزه‌های قرآنی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت ذخیره اخروی و موجب سربلندی آن مرحومه در روز عقبی خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادران شهیدان آدمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سوگمندانه درگذشت بانوی مکرمه و مومنه "حاجیه خانم ربابه فلاح زاده" مادر شهیدان سرافراز "حسین، محمد و رحمان آدمی" را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی شک تربیت علوی و حسینی این شهیدان عالی‌قدر در دامان فاطمی این مادر شریفه و در سایه آموزه‌های قرآنی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت ذخیره اخروی و موجب سربلندی آن مرحومه در روز عقبی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی جلیل القدر مغفرت و رحمت واسعه الهی و همنشینی با بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای خاندان آدمی و فلاح‌زاده و عموم مصیبت دیدگان صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می‌جویم.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

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