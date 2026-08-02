به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام تسلیت فرماندهی کل سپاه در پی درگذشت مادران شهیدان آدمی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سوگمندانه درگذشت بانوی مکرمه و مومنه "حاجیه خانم ربابه فلاح زاده" مادر شهیدان سرافراز "حسین، محمد و رحمان آدمی" را تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی شک تربیت علوی و حسینی این شهیدان عالی‌قدر در دامان فاطمی این مادر شریفه و در سایه آموزه‌های قرآنی و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت ذخیره اخروی و موجب سربلندی آن مرحومه در روز عقبی خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی جلیل القدر مغفرت و رحمت واسعه الهی و همنشینی با بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای خاندان آدمی و فلاح‌زاده و عموم مصیبت دیدگان صبر، شکیبایی و سکینه قلبی مسئلت می‌جویم.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی