رئیسجمهور پزشکیان:
تفاهمنامه امضاشده حاصل خرد جمعی اعضای شعام است
پزشکیان تأکید کرد که تفاهمنامه امضا شده با همدلی و خرد جمعی اعضای شعام تدوین شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، رئیسجمهور پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تفاهمنامهای که امضا شد حاصل خرد جمعی اعضای شعام بود و همه اعضا با آن همدلاند. باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی ما در آینده خواهد بود. باید بکوشیم دشمن را وادار کنیم به آنچه امضا کرده پایبند بماند. امنیت کشور، منطقه و همپیمانان ما با این تفاهمنامه ارتقا مییابد.»