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اطﻼعیه آزمون تست سنجش شخصیت پذیرفته شدگان جذب عمومی و اختصاصی منصب قضا

اطﻼعیه آزمون تست سنجش شخصیت پذیرفته شدگان جذب عمومی و اختصاصی منصب قضا
کد خبر : 1821692
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معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاعیه‌ای درباره آزمون تست سنجش شخصیت پذیرفته شدگان جذب عمومی و اختصاصی منصب قضا صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به تشریح جزئیات آزمون تست سنجش شخصیت پذیرفته شدگان جذب عمومی و اختصاصی منصب قضا، پرداخت و تاکید کرد: بدینوسیله به اطﻼع می‌رساند، بنابر اعلام امور جذب و گزینش قوه قضاییه، داوطلبان پذیرفته‌شده در مرحله جذب عمومی و اختصاصی منصب قضا که برای آزمون برخطِ سنجش شخصیت ثبت‌نام نموده‌اند، می‌بایست در بازه زمانی ۱۲ الی ۲۰ مرداد ماه در این آزمون شرکت نمایند.

سامانه آزمون برخط از ساعت ١٠ صبح روز دوشنبه ١٢ مرداد ماه ١٤٠٥ در دسترس بوده و داوطلبان می‌توانند حداکثر تا ساعت ٢٤ روز دوشنبه ۲۰ مرداد ماه با مراجعه به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون و ارزشیابی جهاد دانشگاهی به نشانی Tga.hrtc.ir در آزمون‌های بارگذاری شده به صورت مجازی شرکت نمایند.

این آزمون شامل دو بخش می‌باشد. آزمون روانشناسی اول شامل ٥٦٧ سوال که به صورت دو گزینه‌ای (بلی – خیر) می‌باشد و حداکثر مدت زمان این آزمون ١٨٠ دقیقه است. آزمون روانشناسی دوم شامل ٢٤٠ سوال (طیفی) می‌باشد و مدت زمان این آزمون ١٢٠ دقیقه است.

نکات مهم:
۱. داوطلبان می‌توانند در بازه زمانی مشخص شده با مراجعه به سامانه مذکور، در آزمون‌ها شرکت نمایند.
۲. ورود به صفحه آزمون به منزله شروع فرآیند بوده و ﻻزم است داوطلبان به صورت پیوسته، با تکمیل همه سواﻻت فرآیند آزمون را به پایان برسانند.
۳. داوطلبان می‌توانند بصورت متوالی یا در دو زمان مجزا (حتی روزهای متفاوت) در دو آزمون شرکت نمایند.
۴. به منظور خوانش و تفسیر پاسخ برگ ها، ﻻزم است به همه سواﻻت پاسخ داده شود.
۵. برای ورود به پروفایل وارد کردن کد ملی و کدرهگیری (دریافتی در زمان ثبت نام) الزامی می‌باشد.
۶. داوطلبان در صورت داشتن هرگونه ابهام و سوال می‌توانند از طریق راه‌های ارتباطی زیر با کارشناسان مرکز آزمون و ارزشیابی جهاد دانشگاهی ارتباط برقرار نمایند.

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