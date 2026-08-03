فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
مصادره تجمعات مردمی و حمله به مسئولان، خطایی نابخشودنی است/ برخی خود را «سوپرانقلابی» میدانند اما خلاف منویات رهبری رفتار میکنند
یک نماینده مجلس با انتقاد از حمله به تیم مذاکرهکننده و برخی مسئولان در تجمعات، تأکید کرد که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت و انسجام ملی نیاز دارد و هر اقدامی که این همبستگی را تضعیف کند، آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای اهداف دشمن است.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با توجه به شرایط حساس کشور، تداوم تهدیدها و تأکید رهبر انقلاب بر وحدت، این پرسش مطرح است که چرا با وجود تلاش مسئولان، برخی همچنان با حمله به تیم مذاکرهکننده، رئیسجمهور و رئیس مجلس و حتی طرح استعفای رئیسجمهور، به اختلافات دامن میزنند، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت ملی، انسجام و اتحاد نیاز داریم و همه ما باید برای حفظ آن تلاش کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: باید اتحاد و انسجام خود را در برابر دشمن غدار حفظ کنیم. اتحاد و همدلی ملی بیش از هر حرکت دیگری اهمیت دارد و هر رفتار یا سخنی که مغایر با همدلی و اتحاد ملی باشد، مورد بهرهبرداری دشمنان کشور قرار میگیرد؛ دشمنانی که روی جنایتکاران تاریخ را سفید کردهاند. به نظر من، چنین اقداماتی خلاف مصالح کشور و مغایر با آن چیزی است که برای ما خط قرمز محسوب میشود.
وی یادآور شد: اتحاد و انسجام، توصیه اصلی رهبری و همچنین توصیه شهیدان انقلاب اسلامی بوده است. تنها راه پیروزی و تثبیت این پیروزی، حفظ همین انسجام داخلی میان آحاد ملت ایران، با هر سلیقه، گرایش و تنوع فکری است. امروز مسئله اصلی ما همین است و برای عبور از این پیچ تاریخی دشوار، چارهای جز همدلی، همراهی، اتحاد و انسجام نداریم.
فاطمی خاطرنشان کرد: البته عدهای هستند که نانشان در ایجاد اختلاف و تشتت است؛ افرادی که با متشنج کردن فضا، به دنبال بر هم زدن آرامش جامعه هستند و برای نظام بحران ایجاد میکنند. این اقدامات در واقع پاس گل دادن به دشمن است و باید نسبت به آن بسیار مراقب بود.
وی درباره اینکه آیا رفتار برخی جریانهای تندرو، خواسته یا ناخواسته، در راستای اهداف دشمن و تشدید شکافهای داخلی است، گفت: صددرصد چنین است و همانطور که گفتم، این افراد پاس گل به دشمن میدهند. من در شگفتم از برخی افراد و اظهارنظرهایی که میکنند؛ این افراد، علیرغم اینکه خود را «سوپرانقلابی» معرفی میکنند، در عمل برخلاف منویات مقام معظم رهبری رفتار میکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: امروز باید یک پیام واحد به دنیا مخابره شود. پیام همان چیزی است که آقا فرمودند؛ بحث مذاکره، در کنار اقتدار، همچنان مطرح است. نیروهای مسلح اقتدار خود را نشان دادهاند، ملت هم اقتدار خود را به نمایش گذاشته است و همانگونه که رهبری شهیدمان فرمودند، دوران بزنودررو به پایان رسیده است و اگر دشمن یک ضربه وارد کند، پاسخ چندین برابر دریافت خواهد کرد.
وی افزود: در کنار این اقتدار که ناشی از دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران است، باید از ظرفیت دیپلماسی هم در همان چارچوب استفاده شود تا بتوان این پیروزی را تثبیت کرد. ما در عرصه نظامی امروز به پیروزی رسیدهایم؛ بنابراین، هر اقدامی که در این شرایط وحدت داخلی را تضعیف کند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه، در زمین دشمن بازی کردن است.
فاطمی در پاسخ به این پرسش که آیا نهادهای مسئول نباید نسبت به اقداماتی که موجب شکاف اجتماعی، تضعیف وحدت ملی و ایجاد اختلاف میشود، حساسیت بیشتری نشان دهند و به این افراد تذکر دهند که اکنون زمان طرح چنین مباحثی، آن هم در تجمعات مردمی که مردم برای دفاع از کشور به میدان آمدهاند، نیست و این اجتماعات نباید توسط عدهای مصادره به مطلوب شود، گفت: این یک خطای نابخشودنی است که کسی بخواهد حرکت ملی مردم ایران را در خیابان مصادره کند.
وی بیان کرد: حضور مردم عزیز ایران در خیابانها، بهترین فرصت برای نمایش وحدت ملی است؛ حضوری که همه مردم، با هر گرایش، سلیقه، قومیت و پیشینه فرهنگی و دینی، در آن سهیم هستند و پای نظام، ایران و امام شهید ایستادهاند. بنابراین، واقعاً تأسفآور است که عدهای بخواهند این اتحاد و انسجام را خدشهدار کنند و بشکنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: من همواره گفتهام که حضور مردم در میدان، نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی، در امتداد یکدیگر تعریف میشوند. بنابراین، ما نباید صفر و صدی و سفید و سیاه به موضوع نگاه کنیم. امروز باید همه ظرفیتها و همه اهرمها را در نظر بگیریم و بهصورت مشروع از آنها استفاده کنیم؛ چرا که در حال حاضر، تثبیت پیروزی و رسیدن به هدف نهایی، تنها با همگرایی و انسجام ملی محقق خواهد شد.