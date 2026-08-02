سفیر ایران:
هیچ عامل خارجی بر روابط تهران و اسلامآباد تاثیری ندارد
سفیر ایران در پاکستان گفت روابط برادرانه بین ایران و پاکستان به سطحی رسیده که هیچ چالش یا عامل خارجی نمیتواند این دوستی و روابط را تضعیف کند.
به گزارش ایلنا، رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان عصر یکشنبه با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس عنوان کرد: روابط تاریخی بین ایران و پاکستان با افتخار از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است. ریشه در قرنها تاریخ، تمدن، ایمان و فرهنگ مشترک دارد و پیوند ما همچنان قوی و پایدار است.
سفیر ایران با بیان اینکه کشورمان اولین کشوری بود که پاکستان را به رسمیت شناخت و پاکستان اولین کشوری بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت، گفت: این نقاط عطفی است که منعکس کننده ماهیت استثنایی روابط و پیوندهای ما میباشد و اکنون وارد دوران منحصر به فرد جدیدی شده که با گذشته قابل مقایسه نیست. تقویت و استحکام قابل توجه روابط، به ویژه در دو سال گذشته، برای همه آشکار است که ذکر آن در اینجا غیرممکن است.
وی افزود: نمایندگان پارلمانهای ایران و پاکستان به عنوان صدای ملتهای خود، پیوسته در حمایت و همبستگی با یکدیگر ایستادهاند. عمق روابط برای همه بخشهای دو ملت محترم به خوبی شناخته شده است. در روز اول تجاوز رژیم اسرائیل، نمایندگان پارلمان پاکستان قطعنامهای در حمایت از ایران صادر کردند. در حضور رئیسجمهور، نمایندگان مجلس ایران شعار «پاکستان تشکر» سر دادند، در حالیکه مردم مقاوم ایران نیز همین احساس را در خیابانها تکرار کردند و با افتخار پرچمهای ایران و پاکستان را در کنار هم تکان دادند.
رضا امیری مقدم با تاکید بر اینکه آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی در اولین پیام نوروزی خود به اهمیت روابط ایران با پاکستان نیز اشاره کرد و بر اهمیت این همکاری پایدار تأکید نمود، گفت: تبادل سفرهای متعدد مقامات عالیرتبه در دو سال گذشته از جمله دو سفر رئیس جمهور مسعود پزشکیان به پاکستان، چندین سفر نخست وزیر محترم پاکستان به ایران، سفرهای متعدد فیلد مارشال عاصم منیر و بسیاری دیگر از تبادلات بین مقامات ارشد، عمق دوستی، برادری، همبستگی و حمایت متقابل بین دو کشور ما را در هر سطحی نشان میدهد. در ژوئن ۲۰۲۶، رئیسجمهور پزشکیان سفری به یاد ماندنی به شهر زیبای اسلامآباد داشت تا قدردانی صمیمانه دولت و مردم ایران را به دولت و مردم پاکستان ابلاغ کند. به همین ترتیب، هیات پاکستانی که در مراسم ادای احترام به رهبر شهید ایران شرکت کرده بود، در بالاترین سطح، با بزرگترین هیات از مقامات ارشد که نمادی قدرتمند از همبستگی و احترام متقابل است، حضور یافت.
او خاطر نشان کرد: امروز به لطف خداوند متعال، روابط برادرانه بین ایران و پاکستان به سطحی رسیده است که هیچ چالش، پدیده یا عامل خارجی نمیتواند عشق، دوستی و برادری بین ملتهای ما را تضعیف کند. اعتبار این روابط به بلندی قلههای باشکوه دماوند و کِی۲ است. من کاملا معتقدم که دوستی و برادری بین ایران و پاکستان میتواند به عنوان الگویی از احترام متقابل، برادری صادقانه، حسن همجواری برای کل منطقه باشد.
سفیر ایران در پاکستان در پایان افزود: من برای روزی دعا میکنم که همه کشورهای مسلمان و همسایه منطقه ما، دست در دست هم، در فضایی از صلح، ثبات و امنیت، عاری از تهدیدات خارجی و جنگهای مخرب، برای ساختن آیندهای از توسعه و رفاه پایدار برای مردم خود تلاش کنند.