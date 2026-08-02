بسته جامع احیای تولید با رویکرد شرایط جنگ آماده می شود

بسته احیای تولید آماده می شود

بابک نگاهداری، در این نشست با اشاره به نشست هماهنگی مجلس شورای اسلامی که با ریاست آقای دکتر قالیباف برگزار شد، گفت: رییس محترم مجلس، در این نشست تاکید داشتند که مسائل اولویت‌دار از جمله بحث‌های مرتبط با تولید در اولویت کار مجلس قرار گیرد.

وی افزود: برهمین اساس ما در مرکز پژوهش های مجلس در تلاش هستیم بسته جامعی در زمینه شناسایی چالش های تولید و ارائه راهکار در این زمینه آماده کنیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: در این بسته مشکلات فراگیر همه صنایع و همچنین مشکلات صنایع مهم به صورت جداگانه باید مورد توجه قرار گیرد. این بسته با استفاده از ظرفیت مجلس و سه قوه طراحی می شود. همچنین ما از عنوان احیاء استفاده کردیم تا ضرورت کار مشخص شود.

وی شناسایی گلوگاه‌هایی که استمرار جریان تولید صنعتی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه کرده را از اولویت‌های ضروری کشور دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین این گلوگاه‌ها، مسئله تأمین ارز و نحوه تخصیص آن است.

اهمیت تنوع در زنجیره تامین کالا در صنایع کشور

نگاهداری، مسئله دیگر در زمینه صنایع را موضوع زنجیره تامین دانست و عنوان کرد: زنجیره تامین صنایع کشور نباید به یک مسیر یا یک نقطه خاص وابسته باشد چراکه در صورت بروز اختلال در یک مسیر، باید امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وجود داشته باشد. همچنین در کنار این موضوع، لازم است برای حمل‌ونقل نهاده‌های تولید، به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، سازوکارهای ویژه و اولویت‌دار در نظر گرفته شود تا افزایش هزینه‌های لجستیک به توقف تولید یا افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصولات منجر نشود.

لزوم توجه به مسئله تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه صنعت

وی یکی از چالش‌های مهم بخش صنعت را تعدد دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیر و همچنین تغییرات مکرر در تصمیمات و سیاست‌های اجرایی برشمرد و خاطرنشان کرد: در شرایطی که بنگاه تولیدی برای سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت و تنظیم زنجیره تأمین خود به یک افق مشخص و قابل پیش‌بینی نیاز دارد، تعدد تصمیم‌گیران و صدور تصمیمات مقطعی و بعضاً متعارض، امکان برنامه‌ریزی دقیق را از بنگاه‌ها سلب می‌کند.

قانون می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید باشد

نگاهداری، با بیان اینکه از سوی دیگر، قانون و سیاست‌گذاری می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایت از تولید باشد، عنوان کرد: در صورتی که قوانین متعدد، متغیر و بعضاً متعارض باشند، به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، خود به یک مانع برای تولید تبدیل می‌شوند. مسئله اصلی در اینجا صرفاً تعداد قوانین نیست، بلکه ثبات، هماهنگی، قابلیت اجرا و پیش‌بینی‌پذیری آنهاست.

بنگاه تولیدی برای تصمیم‌گیری، به یک محیط باثبات نیاز دارد

رییس مرکز پژوهش‌هالی مجلس، با تاکید براینکه بنگاه تولیدی برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت، به یک محیط باثبات نیاز دارد، یادآور شد: زمانی که مقررات مرتبط با تولید، واردات، صادرات، تأمین مالی، مالیات، بیمه، انرژی و سایر حوزه‌های مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها به‌صورت مکرر تغییر کند، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، وجود قوانین حمایتی بدون ایجاد سازوکار اجرایی مناسب نیز نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.

برای شرایط جنگی قوانین خاصی تعیین شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، هم در این نشست بیان کرد: کشور در حال حاضر در شرایط جنگی است اما برخی نهادها در شرایط جنگی نیستند و با همین رویه های سابق امور را مدیریت می کند.

وی ادامه داد: باید در شرایط جنگی سیاست های حمایتی از تولید داخلی اتخاذ شود اما ما سیاست مشخصی در این زمینه نمی بینیم. به عنوان مثال ما در کشور باید مقررات خاص شرایطی جنگی را تدوین و اجرا کنیم که در حال حاضر چنین چیزی نداریم.

نجفی منش گفت: بر اساس بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی دولت باید برای حمایت از تولید داخی برنامه ریزی کند و در این زمینه هدف گذاری های مشخصی وجود داشته باشد تا تولید داخلی حفظ شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه تجارت برای تسهیل امور، گفت: متاسفانه این سامانه خود چالش های جدیدی ایجاد کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در ادامه یکی از مشکلات اصلی قطعه سازان را کمبود نقدینگی و عدم تسویه بدهی دولت و خودروسازان دانست.

هم اندیشی برای احیای تولید صنعتی در شرایط متأثر از جنگ و محاصره

سید شجاع الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به تلاش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در تدوین گزارش‌های پژوهشی مرتبط با موضوعات مختلف و نقش این مرکز در انعکاس دیدگاه‌های ذی‌نفعان بخش خصوصی، بر لزوم مشارکت بیشتر بخش خصوصی در نظام حکمرانی و اجرای مفاد مواد ۲، ۵، ۲۹ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربیات گذشته در ارتباط با تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مختلف که آثار نامطلوبی بر تولید داشته و در اجرا مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، به قانون ساماندهی تجارت مرزی ملوانی و کولبری و نیز بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره امکان خروج کالاهای مشمول تجارت مرزی به سرزمین اصلی اشاره کرد و قانون گذاری بدون مشارکت و أخذ نظر ذینفعان را موجب اتلاف انرژی و زمان برای اصلاح و کارآمدسازی دانست.

امامی‌رئوف، با توجه به شرایط متأثر از جنگ و افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، به‌ویژه هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، بر ضرورت حمایت بیشتر دولت از صنایع تولیدی و کالاهای ساخت داخل تأکید کرد.

وی با اشاره به عدم توجه برخی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به پژوهش‌ها، مطالعات و آمارهای ارائه‌شده توسط مراکز پژوهشی و مطالعاتی، راه برون‌رفت از شرایط جنگ و محاصره فعلی را خردورزی و توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی در نظام حکمرانی دانست.

شاهین کاظمی، در ادامه جلسه، با اشاره به وضعیت اشتغال صنعت نساجی در اسفندماه و فصل بهار، به توصیه‌های انجمن صنایع نساجی ایران برای حفظ اشتغال واحدهای عضو اشاره کرد و با تحلیل وضعیت بازار صنعت نساجی و پوشاک در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه و کاهش تقاضای بازار، تاب‌آوری واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال در نیمه دوم سال را بسیار دشوار ارزیابی کرد و خواستار رسیدگی فوری به موضوع اشتغال‌زایی در صنعت نساجی کشور شد.

وی همچنین با اشاره به حجم کالای قاچاق و واردات بی‌رویه محصولات نهایی زنجیره ارزش صنعت نساجی، به کاهش قدرت خرید جامعه مصرف‌کننده، کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و مشکلات عدیده این واحدها در تأمین مواد اولیه وارداتی اشاره کرد و خواستار پیگیری فوری مسائل و مشکلات تولید در شرایط جنگی، با جلب نظر و مشارکت تشکل‌های تخصصی، شد.

گلایه از تخریب تولید داخلی

اصغر خسروشاهی، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، هم در این نشست از تخریب تولیدات داخلی گلایه کرد و واردات خودرهای خارجی را برای تولید داخلی مضر دانست و گفت: تولید داخل است که می تواند به نیاز طبقه متوسط و محروم جامعه پاسخ دهد.

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، هم در این نشست از عدم ارائه آمار به بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: این مسئله باعث شده بخش خصوصی نتواند مشورت های دقیق و درست به سیاستگذاران ارائه کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، خواستار افزایش مشارکت بخش خصوصی در نظام تصمیم گیری کشور شد و گفت: درشرایط جنگی، ملاحظه تولید توسط نهادهای مالیاتی و بانکی و دیگر نهادهای نظارتی انجام نشده است.

برای حفظ اشتغال دولت به کمک صنایع بشتابد

امید فاضلی نیا، دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، هم در مورد فشارهای مالیاتی بر مجموعه های تولیدی سخن گفت و از این امر انتقاد کرد.

دبیرکل انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، تاکید کرد: هدف همه ما حفظ اشتغال در شرایط موجود کشور است اما با این دست فرمان مجموعه ها به مرور توان خود را از دست می دهند.

منصور الیاسی، رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، هم در این نشست قطعی بدون برنامه ریزی برق را یکی از چالش های واحدهای تولیدی دانست که باید مرتفع شود.

رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، عنوان کرد که این امر ما را در تامین انرژی دچار مشکل کرده است.

احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، هم در این نشست به بیان دغدغه های واحدهای پتروشیمی در شرایط فعلی کشور پرداخت.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به آسیب هایی که در طول جنگ رمضان حوزه پتروشیمی کشور شده است خواستار حمایت بیشتر دولت از این صنایع شد که جزء صنایع پایین دستی و مادر محسوب می شوند.

شایان ذکراست در پایان و در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، مقرر شد پیش‌نویس بسته احیای تولید در شرایط جنگ و محاصره، با اولویت صنایع اشتغال‌زا و مؤثر در اقتصاد ملی، تهیه و برای ارائه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شود.

شایان ذکر است طرح سیمرغ رمضان-پویش خردورزی ملی برای ایران برخاسته، در راستای ماموریت ریاست محترم قوه مقننه به مرکز پژوهش‌های مجلس، به منظور دریافت ایده‌های نخبگانی در خصوص مسائل جنگ و پساجنگ و راهکارهای رفع آنها طراحی و سامانه‌ای برای این موضوع به آدرس SIMORGH.MAJLES.IR راه‌اندازی شده است.