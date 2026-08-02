محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با حضور میدانی در مرز بین‌المللی مهران، از نزدیک روند ارائه خدمات قضایی به زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را بررسی کرد.

در این بازدید که با همراهی محمدحسین بهمنی‌نژاد مسئول دفتر نمایندگی استانی کانون در ایلام انجام شد، سلطانی ضمن ارزیابی دقیق فرآیند‌های خدمت‌رسانی، بر آمادگی کامل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای پاسخگویی به نیاز‌های حقوقی و قضایی زائران تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در تحقق عدالت هوشمند و دسترسی آسان به خدمات قضایی دانست.

بخش مهمی از این سفر، بازدید میدانی از دفتر خدمات الکترونیک قضایی شماره ۱۴۰۱۳۰۷۰۲۲ مستقر در پایانه مرزی مهران بود؛ دفتـری که به‌صورت جهادی و با حضور روح‌الله علی‌بیگی مدیر پرتلاش آن، به زائران خدمت‌رسانی می‌کند.

مدیرعامل کانون در این دیدار، ضمن گفت‌و‌گو با علی‌بیگی و همکارانش، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان تقدیر و بر تداوم حمایت‌های سازمانی برای ارتقاء کیفیت خدمات تأکید کرد.

در حاشیه این بازدید، سلطانی با جمعی از زائران حسینی دیدار چهره‌به‌چهره داشت و به پرسش‌ها و مسائل حقوقی و قضایی آنان پاسخ داد و دستورات لازم برای رفع سریع موانع احتمالی در فرآیند‌های قضایی را صادر کرد.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تشریح این طرح گفت: با هدف تسهیل دسترسی زائران به خدمات قضایی و در راستای طرح خدمات الکترونیک قضایی جهادی، این دفتر در مرز مهران راه‌اندازی شده است و تمامی خدمات آن شامل ثبت‌نام در سامانه ثنا، تنظیم شکواییه‌های کیفری، دادخواست‌های حقوقی، ارائه لوایح، پیگیری ابلاغیه‌های الکترونیکی و دیگر خدمات قضایی، به‌صورت کاملاً رایگان به هموطنان و زائران گرامی ارائه می‌شود.

وی با اشاره به میزان بالای تردد زوار در مرز مهران، افزود: با استقرار کارشناسان مجرب و تجهیزات فنی پیشرفته، زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی سریع و دقیق به امور مراجعین فراهم شده است تا زائران با خیالی آسوده، مسیر معنوی خود را ادامه دهند.

سلطانی در پایان با تأکید بر اولویت کانون در مدیریت هوشمند خدمات قضایی طی ایام اربعین، خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اربعین، خدمت به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) است و مجموعه کانون با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نوین قضایی، مصمم است در این بازه زمانی، بهترین و سریعترین خدمات را به عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم‌السلام ارائه دهد.