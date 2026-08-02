شعبه شورای حل اختلاف در کانون وکلای دادگستری مرکز مستقر میشود
در پی مذاکرات و نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، دادگستری استان تهران با تشکیل شعبهای از شورای حل اختلاف در محل کانون وکلای دادگستری مرکز موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، در پی مکاتبه محمد شاهمحمدی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با علیناصر کلیوند، معاون قضایی رئیس کل دادگستری در دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان تهران، و با هدف تسهیل رسیدگی به اختلافات و گسترش فرهنگ صلح و سازش، با استقرار شعبهای از شورای حل اختلاف در محل کانون وکلای دادگستری مرکز موافقت شد.
پیشتر رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه خود با اشاره به ضرورت دسترسی آسانتر به خدمات صلح و سازش، ایجاد شعبهای ویژه از شورای حل اختلاف در محل کانون را اقدامی موثر در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی و حقوقی دانسته بود.
گفتنی است، حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور و علیناصر کلیوند معاون قضایی رئیس کل دادگستری در دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف استان تهران، پیش از این نیز همزمان با هفته قوه قضاییه و در جریان حضور در نشست هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مدنی در حل و فصل دعاوی و توسعه فرهنگ صلح و سازش تاکید کرده و خواستار گسترش همکاریهای مشترک میان دستگاه قضایی و کانون وکلای دادگستری مرکز شده بودند.