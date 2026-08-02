به گزارش ایلنا، در ادامه روند خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترل‌شده انهدام امروز یک‌شنبه ۱۱ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر ادامه دارد.