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ادامه عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات در محدوده پارچین

ادامه عملیات کنترل‌شده انهدام مهمات در محدوده پارچین
کد خبر : 1821546
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عملیات خنثی‌سازی و انهدام مهمات عمل‌نکرده در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، امروز یک‌شنبه ۱۱ مرداد در دو نوبت زمانی ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، در ادامه روند خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترل‌شده انهدام امروز یک‌شنبه ۱۱ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر ادامه دارد.

 

این عملیات با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی‌سازی انجام می‌شود و احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار وجود دارد. از شهروندان درخواست می‌شود آرامش خود را حفظ کرده و از توجه به شایعات خودداری کنند.

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