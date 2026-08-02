دیدار رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با خانواده شهید بالیده
حجت الاسلام و المسلمین بنیادی با حضور در منزل خانواده شهید علیرضا بالیده از شهدای نیروی هوایی ارتش که در پی تجاوز اخیر آمریکا به میهن اسلامی در حین انجام مأموریت به شهادت رسیده بود، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام و المسلمین رسول بنیادی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش، در دیدار با خانواده شهید استوار دوم «علیرضا بالیده» از شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، گفت: همه ما وظیفه داریم از خاک، عزت و نام ایران عزیز دفاع کنیم و در این راستا برای سربلندی، اقتدار و پایداری این مرز و بوم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: فرمانده نیروی هوایی ارتش همواره بر دیدار و تکریم خانوادههای معظم شهدا تأکید ویژه دارند و این دیدارها با هدف ابلاغ پیام محبت، قدردانی و ادای احترام ایشان به خانوادههای معزز شهدا انجام میشود.
حجت الاسلام بنیادی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: شهدا انتخابشدگان امام حسین (ع) هستند و همین شهدای عزیز موجب عزت، افتخار و سربلندی ملت ایران در میان جهانیان شدهاند. آنان با ایثار، مجاهدت و جانفشانی، برای حفظ کیان ایران اسلامی و ارزشهای انقلاب از جان خود گذشتند.
وی ادامه داد: امید ما خانوادههای شهدا هستند از صبر، استقامت و ایمان آنان درس میگیریم و آنان نور چشم ملت ایران و نیروهای مسلح هستند.
شهید استوار دوم «علیرضا بالیده» ۲۲ساله از شهدای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از فرزندان خراسان جنوبی بود که حین انجام مأموریت در شهرستان بوشهر و در پی تجاوز اخیر آمریکا به میهن اسلامی به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نامش در شمار شهدای جنگ رمضان ثبت شد.