بازدید معاون بهداشت، درمان و امداد و آموزش پزشکی ارتش از بیمارستان صحرایی «شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار دوم پزشک علی مصدق‌خواه، معاون بهداشت، درمان و امداد و آموزش پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از بیمارستان صحرایی ۳۲ تختخوابی «شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده» نیروی هوایی ارتش در مرز مهران، ضمن بررسی توان عملیاتی، تجهیزات پزشکی و درمانی، ظرفیت‌های امدادی و نحوه خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، از آمادگی مطلوب کارکنان و کادر درمان این بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط عادی و اضطراری قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اهمیت ارائه خدمات درمانی مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نقش بیمارستان صحرایی نیروی هوایی ارتش را در پشتیبانی از زائران اربعین و ارتقای سطح خدمات سلامت در مرز مهران ارزشمند توصیف کرد و بر حفظ آمادگی مستمر، رعایت استانداردهای درمانی و تسریع در ارائه خدمات پزشکی تأکید کرد.

معاون بهداشت، درمان و امداد و آموزش پزشکی ارتش در پایان این بازدید، ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان صحرایی «شهید سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده»، بر استمرار هماهنگی و هم‌افزایی میان بخش‌های درمانی نیروهای مسلح برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

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