رئیس مجلس ارتحال مادر سه شهید را تسلیت گفت

متن پیام به این شرح است؛

خبر ارتحال بانوی مؤمنه، صبور و سرافراز، حاجیه خانم ربابه فلاح زاده، مادر گرانقدر شهیدان والامقام حسین، محمد و رحمان آدمی، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

آن بانوی بزرگوار، با تربیت و تقدیم سه فرزند رشید در راه اسلام، انقلاب و دفاع از ایران عزیز، جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار و استقامت را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت. بی‌تردید، دامن پاک چنین مادران قهرمان‌پرور و افتخارآفرینی است که رزمندگانی این‌چنین استوار، مؤمن و جان‌برکف را پرورش داده و ایران اسلامی را به کشوری عزتمند، مقتدر و دست‌نیافتنی در برابر دشمنان تبدیل کرده است.

اگر امروز نام ایران با صلابت، مقاومت و سربلندی در جهان شناخته می‌شود، ریشه آن را باید در دامان مادرانی جست‌وجو کرد که ایمان و شجاعت را با شیر خود در جان فرزندانشان جاری ساختند و در سخت‌ترین آزمون‌ها، عزیزترین سرمایه‌های خویش را با اخلاص در راه خدا تقدیم کردند. به‌راستی کدام ملت را می‌توان یافت که از نعمت چنین مادران بزرگی برخوردار باشد و از همین روست که سرزمینی در جهان وجود ندارد که رزمندگانی با این میزان از غیرت، وفاداری و فداکاری در راه آرمان‌های خویش پرورش داده باشد.

اینجانب درگذشت این ام‌الشهدای سرافراز را به خاندان معظم فلاح زاده، خانواده‌های مکرم شهدا و عموم مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی، همجواری با فرزندان شهیدشان و در صدر آن همنشینی با حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها، و برای بازماندگان ارجمند، صبر، اجر و سلامتی مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی