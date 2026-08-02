مالکی در گفتوگو با ایلنا:
آمریکا برای حمله زمینی به ایران روی گروههای نیابتی حساب باز کرده/ شرق و غرب کشور در تیررس کامل ارتش و سپاه قرار دارد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه استفاده آمریکا از داعش و دیگر گروههای نیابتی علیه ایران سناریوی تازهای نیست، گفت: تحرکات این گروهها بهطور کامل از سوی نیروهای مسلح رصد میشود و گروههای نیابتی آمریکا در شرق، جنوب شرق و غرب کشور در تیررس نیروی زمینی ارتش و سپاه قرار دارند.
فداحسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه برخی کارشناسان عنوان میکنند آمریکا با توجه به قدرت بازدارندگی ایران، در صورت حمله زمینی برای جلوگیری از تلفات نیروهایش، ممکن است از گروههای تروریستی مانند داعش یا دیگر گروهکها استفاده کند، گفت: اینکه گفته شود آمریکا از عوامل خود و گروههای نیابتی در شرق و غرب کشور علیه ما استفاده کند، بحث جدیدی نیست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خاطرنشان کرد: همواره ذهن آمریکاییها بر این بوده و در واقع این اشتباه استراتژیک آنهاست. آنها این موضوع را در جنگ ۱۲ روزه هم مطرح کردند و این فرصتی شد تا پایگاههای ضدانقلاب در غرب کشورمان ضربات سنگینی از سوی نیروی زمینی سپاه پاسداران متحمل شوند.
وی ادامه داد: حتی در درگیری زمینی که به اصطلاح در جنوب اصفهان اتفاق افتاد، آنها امیدوار بودند عوامل داخلیشان به کمک سربازان آمریکا بیایند، اما ملت باهوش ایران این اجازه را به عوامل آنها نداد.
مالکی تأکید کرد: این فتنه و توطئه که آمریکاییها میخواهند از طریق نیروهای نیابتی خود اقدام کنند، موضوع تازهای نیست. آنها اکنون داعش را در افغانستان و برخی گروهکهای دیگر را تقویت میکنند، اما این گروهها چه در شرق، چه در جنوب شرق و چه در غرب کشور، در تیررس نیروهای جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی ارتش و نیروی زمینی سپاه قرار دارند.
وی بیان کرد: تمام تحرکات گروههای نیابتی آمریکا در منطقه، قطعاً توسط دو نیروی قدرتمند ارتش و سپاه رصد میشود و هیچ جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.