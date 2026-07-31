پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت شهادت شهید کاظمی
حجتالاسلام محمدحسنی در پی احراز شهادت شهید امیر سرتیپ دوم «مجید کاظمی»، پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام «عباس محمدحسنی»، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی شهادت و بازگشت پیکر خلبان شهید امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» پیامی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عندالله و اولئک هم الفائزون»
در قاموس سرو قامتان ارتش جمهوری اسلامی ایران، جانبازی و شهادت در راه دین و میهن و در دفاع از ملت بزرگ و ولایتمدار ایران، پرواز در اوج آسمان شرافت و تاویل وعده صادق «ارتش فدای ملت» است.
هر یک از حماسهآفرینان رشید ارتش، حضور در میادین ایثار و شهادت را بارها مشق کرده و پیمانشان برای مقابله شکوهمند با شقیترین دشمنان ایران عزیز را با خون سرخشان تضمین کردهاند.
مردم با اتکا به این سلاله غیرت و حماسه، یقین دارند که مردانی از جنس آسمان و کوه، از تبار موج و توفان، در کران تا کران ایران عزیز، صف کشیده و در برابر دشمن سفاک، قامت آراستهاند.
از این تبار سبز و سرخ، تا کنون شهیدان بسیاری تقدیم ملت عزیز شده و در هر صحنه شهادت، بر عزم یارانشان افزوده است.
امروز پیکر ابرمردی از این جبهه غیرت و عزت، از آبهای خلیج همیشگی فارس به ایران جان و استان فارس بازگشته و بر دوش خانواده صبور و ملت قهرمان ایران تشییع میشود.
شهید والامقام، امیر سرتیپ دوم خلبان، «مجید کاظمی» و همرزمانش، در پی تهاجم شوم دشمن سفاک، ترور رهبر معظم انقلاب، فرماندهان عزیز، و شهادت فرزندان ملت در میناب، لامرد و گوشه گوشه ایران سربلند، بلندترین پروازشان را آغاز کرده، خشم انقلابی ملت را بر سر دشمن باریدند، و بیهراس از آتش انبوه و فناوری جنایت و کشتار دشمن، در رویارویی با جبهه آمریکایی صهیونی، تلفات و خسارات سنگین به جبهه خصم تحمیل کردند.
اینجانب شهادت و بازگشت پیکر این فرزند رشید و قهرمان راستین ملت را به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران، ارتش و آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک و تسلیت میگویم و صبر عاشورایی و زینبی خانواده و همسر مکرمه شهید را از بارگاه الهی مسئلت دارم.