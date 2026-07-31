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پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت شهادت شهید کاظمی

پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به مناسبت شهادت شهید کاظمی
کد خبر : 1820804
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حجت‌الاسلام محمدحسنی در پی احراز شهادت شهید امیر سرتیپ دوم «مجید کاظمی»، پیامی صادر کرد.

به گزارش  ایلنا، حجت‌الاسلام «عباس محمدحسنی»، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پی شهادت و بازگشت پیکر خلبان شهید امیر سرتیپ دوم خلبان «مجید کاظمی» پیامی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عندالله و اولئک هم الفائزون»

در قاموس سرو قامتان ارتش جمهوری اسلامی ایران، جانبازی و شهادت در راه دین و میهن و در دفاع از ملت بزرگ و ولایتمدار ایران، پرواز در اوج آسمان شرافت و تاویل وعده صادق «ارتش فدای ملت» است.

هر یک از حماسه‌آفرینان رشید ارتش، حضور در میادین ایثار و شهادت را بارها مشق کرده و پیمانشان برای مقابله شکوهمند با شقی‌ترین دشمنان ایران عزیز را با خون سرخشان تضمین کرده‌اند.

مردم با اتکا به این سلاله غیرت و حماسه، یقین دارند که مردانی از جنس آسمان و کوه، از تبار موج و توفان، در کران تا کران ایران عزیز، صف کشیده و در برابر دشمن سفاک، قامت آراسته‌اند.

از این تبار سبز و سرخ، تا کنون شهیدان بسیاری تقدیم ملت عزیز شده و در هر صحنه شهادت، بر عزم یارانشان افزوده است.

امروز پیکر ابرمردی از این جبهه غیرت و عزت، از آب‌های خلیج همیشگی فارس به ایران جان و استان فارس بازگشته و بر دوش خانواده صبور و ملت قهرمان ایران تشییع می‌شود.

شهید والامقام، امیر سرتیپ دوم خلبان، «مجید کاظمی» و همرزمانش، در پی تهاجم شوم دشمن سفاک، ترور رهبر معظم انقلاب، فرماندهان عزیز، و شهادت فرزندان ملت در میناب، لامرد و گوشه گوشه ایران سربلند، بلندترین پروازشان را آغاز کرده، خشم انقلابی ملت را بر سر دشمن باریدند، و بی‌هراس از آتش انبوه و فناوری جنایت و کشتار دشمن، در رویارویی با جبهه آمریکایی صهیونی، تلفات و خسارات سنگین به جبهه خصم تحمیل کردند.

اینجانب شهادت و بازگشت پیکر این فرزند رشید و قهرمان راستین ملت را به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران، ارتش و آحاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک و تسلیت می‌گویم و صبر عاشورایی و زینبی خانواده و همسر مکرمه شهید را از بارگاه الهی مسئلت دارم.

انتهای پیام/
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