وزیر امور خارجه از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد بازدید کرد
وزیر امور خارجه، از مرکز مدیریت، کنترل و پایش شرکت آب و فاضلاب مشهد بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات این مجموعه برای مدیریت منابع و مصرف آب در شرایط ادامه خشکسالی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در بازدید از مرکز مدیریت، کنترل و پایش شرکت آب و فاضلاب مشهد گفت: علاوه بر مدیریت منابع و مصرف داخلی، می توان موضوع آب را به بستری برای توسعه همکاری ها و تعاملات سازنده با کشورهای همسایه تبدیل کرد؛ رویکردی که می تواند در کاهش چالش های مشترک منطقه ای نیز مؤثر باشد.
سید عباس عراقچی در بازدید از مرکز مدیریت هوشمند آب و فاضلاب مشهد خاطرنشان کرد: اقدامات کم نظیری در حوزه آب مشهد نظیر مدیریت هوشمند، کاهش میزان هدررفت به کمتر از ۸ درصد و یا کاهش مصرف آب نسبت به سال های گذشته انجام شده که بسیار امیدوارکننده و شایسته قدردانی است.
او با بیان اهمیت حفظ آب و مدیریت مصرف افزود: منطقه خاورمیانه به لحاظ اقلیم به سمت خشکی در حرکت است و در این شرایط بیشتر از توجه به تامین و تولید آب، باید نگاه و تمرکزمان بر چگونگی مصرف و صرفه جویی باشد.