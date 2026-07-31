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تشییع پیکر خلبان شهید مجید کاظمی در شیراز

تشییع پیکر خلبان شهید مجید کاظمی در شیراز
کد خبر : 1820763
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مراسم تشییع پیکر خلبان شهید مجید کاظمی با حضور پرشور مردم در شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌ سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از اقامه نماز جمعه، از حرم مطهر شاهچراغ به سمت گلزار شهدای شیراز برگزار شد.

پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای شیراز به خاک سپرده خواهد شد.
مراسم وداع مردم با این شهید عالی مقام دیشب هم در میدان امام حسین شیراز برگزار شد.
این خلبان شیرازی جنگنده سوخو ۲۴ در حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در قطر وارد کرد.
 او در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج فارس مورد اصابت سامانه‌های پدافند دشمن قرار گرفت.
پیکر مطهر شهید کاظمی با آزمایش‌های DNA احراز هویت شد.

 

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