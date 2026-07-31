تشییع پیکر خلبان شهید مجید کاظمی در شیراز

به گزارش ایلنا، مراسم تشییع پیکر سرتیپ دوم خلبان شهید مجید کاظمی، یکی از ۴ قهرمان جنگنده‌ سوخو ۲۴ ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از اقامه نماز جمعه، از حرم مطهر شاهچراغ به سمت گلزار شهدای شیراز برگزار شد.