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علم‌الهدی:

تسلیم شدن در برابر آمریکا به معنای از دست دادن دین و کشور است

تسلیم شدن در برابر آمریکا به معنای از دست دادن دین و کشور است
کد خبر : 1820762
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خطیب نماز جمعه مشهد با دعوت از مردم به ادامه ایستادگی در مسیر مقاومت؛ درخواست آتش‌ بس را فرصتی برای تجدید قوای دشمن دانست.

به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه حرکت جمهوری اسلامی در برابر جریان استکبار، دارای مبنا و الگوی عاشورایی است، گفت تنها راه مقابله با آمریکا، پایداری بر مسیر جهاد و مقاومت است.

آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی امروز در خطبه دوم نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و جهان، تصریح کرد که هدف نهایی و اصلی آمریکا، تسلیم کردن ملت ایران و از بین بردن دین اسلام است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین سیدالشهدا (ع)، تأکید کرد که تمامی رفتارهای سیاسی و اجتماعی ما باید از زندگانی معصومین (ع) الگوبرداری شود. 

وی گفت: «ما با نظریات روز سیاسی کار نمی‌ کنیم، بلکه یک عمر به یاد امام حسین (ع) دم زده‌ ایم تا در حرکت‌ های اجتماعی و سیاسی خود، سیاست کربلا را پیشه کنیم.»

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی با بازخوانی تاریخ قیام امام حسین (ع)، به تبیین تفاوت میان مواضع دشمنان و دوستان امام در آن مقطع پرداخت و خاطرنشان کرد که محاسبات اشتباه در آن دوران مانع از درک پیامدهای عظیم شهادت ایشان شد، در حالی که امروز ما به خوبی از ابعاد و آثار مقاومت آگاه هستیم.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در ادامه سخنان خود با هشدار نسبت به درخواست‌ های اخیر دشمن برای مذاکره و آتش‌ بس، گفت: درخواست دشمن برای مذاکره، در واقع فرصتی برای تجدید قوای آن‌ ها و پیاده‌ سازی نیروهایشان در منطقه است. با دشمنی که به امضای خود پایبند نیست، راهی جز مقابله و جهاد وجود ندارد و نباید فریب شگردهای شیطانی آن‌ ها را خورد.

وی افزود: تسلیم شدن در برابر آمریکا به معنای از دست دادن دین و کشور است و تنها راه حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی، ایستادگی بر محور جهاد و مقاومت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تمجید از روحیه مذهبی و اجتماعی مردم، تصریح کرد که امروز «جهاد» در جامعه همگانی شده است و حضور مردم در تجمعات، نوعی جهاد فی‌ سبیل‌ الله محسوب می‌شود. 

وی همچنین با قدردانی از رزمندگان کشور، گفت: در راس مقاومت رزمندگانی هستند که دشمن را مستأصل کرده‌ اند و قدرت نظامی آن‌ ها، آمریکایی‌ ها را در منطقه به لرزه درآورده است.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاص و خداباوری، از یاری الهی در مسیر مقاومت سخن گفت و از مردم خواست با کمال قدرت به مجاهدت در مسیر حق ادامه دهند.

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