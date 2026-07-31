به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه حرکت جمهوری اسلامی در برابر جریان استکبار، دارای مبنا و الگوی عاشورایی است، گفت تنها راه مقابله با آمریکا، پایداری بر مسیر جهاد و مقاومت است.

آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی امروز در خطبه دوم نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و جهان، تصریح کرد که هدف نهایی و اصلی آمریکا، تسلیم کردن ملت ایران و از بین بردن دین اسلام است.

آیت الله علم الهدی با اشاره به نزدیکی ایام اربعین سیدالشهدا (ع)، تأکید کرد که تمامی رفتارهای سیاسی و اجتماعی ما باید از زندگانی معصومین (ع) الگوبرداری شود.

وی گفت: «ما با نظریات روز سیاسی کار نمی‌ کنیم، بلکه یک عمر به یاد امام حسین (ع) دم زده‌ ایم تا در حرکت‌ های اجتماعی و سیاسی خود، سیاست کربلا را پیشه کنیم.»

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی با بازخوانی تاریخ قیام امام حسین (ع)، به تبیین تفاوت میان مواضع دشمنان و دوستان امام در آن مقطع پرداخت و خاطرنشان کرد که محاسبات اشتباه در آن دوران مانع از درک پیامدهای عظیم شهادت ایشان شد، در حالی که امروز ما به خوبی از ابعاد و آثار مقاومت آگاه هستیم.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در ادامه سخنان خود با هشدار نسبت به درخواست‌ های اخیر دشمن برای مذاکره و آتش‌ بس، گفت: درخواست دشمن برای مذاکره، در واقع فرصتی برای تجدید قوای آن‌ ها و پیاده‌ سازی نیروهایشان در منطقه است. با دشمنی که به امضای خود پایبند نیست، راهی جز مقابله و جهاد وجود ندارد و نباید فریب شگردهای شیطانی آن‌ ها را خورد.

وی افزود: تسلیم شدن در برابر آمریکا به معنای از دست دادن دین و کشور است و تنها راه حفظ دستاوردهای جمهوری اسلامی، ایستادگی بر محور جهاد و مقاومت است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تمجید از روحیه مذهبی و اجتماعی مردم، تصریح کرد که امروز «جهاد» در جامعه همگانی شده است و حضور مردم در تجمعات، نوعی جهاد فی‌ سبیل‌ الله محسوب می‌شود.

وی همچنین با قدردانی از رزمندگان کشور، گفت: در راس مقاومت رزمندگانی هستند که دشمن را مستأصل کرده‌ اند و قدرت نظامی آن‌ ها، آمریکایی‌ ها را در منطقه به لرزه درآورده است.

آیت‌ الله علم‌ الهدی در پایان سخنان خود با تأکید بر ضرورت حفظ اخلاص و خداباوری، از یاری الهی در مسیر مقاومت سخن گفت و از مردم خواست با کمال قدرت به مجاهدت در مسیر حق ادامه دهند.