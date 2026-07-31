پزشکیان در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام «آدمی» را تسلیت گفت
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمان، حسین و محمد «آدمی» را به خانواده محترم آن مرحومه و مردم شریف و شهید پرور استان یزد تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مرحومه حاجی خانم ربابه فلاحزاده مادر بزرگوار شهیدان والامقام «آدمی» تصریح کرد: این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوه ای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت بانوی مؤمنه و صبور، مرحومه حاجیه خانم ربابه فلاحزاده، مادر بزرگوار شهیدان والامقام عبدالرحمن، حسین و محمد آدمی را به خانواده محترم و مردم شریف و شهیدپرور استان یزد تسلیت میگویم.
این مادر فداکار که سالیان متمادی با صبر، ایمان و استقامت، فراق فرزندان دلبند خود را تحمل کرد، جلوهای ماندگار از عظمت و شکوه مادران شهید این سرزمین را به نمایش گذاشت.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت و رضوان الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان معزز، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران