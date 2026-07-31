جزئیات تازه از مأموریت جنگنده سوخو۲۴ در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان ستاد مسعود جعفری امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز، با اشاره به آخرین وضعیت خلبانان مأموریت شجاعانه خلبانان تیزپرواز پایگاه هوایی شهید دوران نیروی هوایی ارتش که در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته برای بمباران پایگاه العدید قطر با جنگنده سوخو۲۴ به سفری بی‌بازگشت رفتند، گفت: تاکنون به جز تحویل پیکر مطهر شهید مجید کاظمی، خبر دقیق دیگری درباره سرنوشت سه خلبان حاضر در این عملیات ارائه نشده است.

وی ادامه داد: کشور قطر تاکنون در این زمینه پاسخی فراتر از تحویل پیکر شهید کاظمی ارائه نکرده و تلاش‌های نیروی هوایی، دستگاه‌های اطلاعاتی و وزارت امور خارجه برای روشن شدن وضعیت این خلبانان همچنان ادامه دارد.

پیکر شهید کاظمی پس از پنج ماه به ایران بازگشت

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به بازگشت پیکر شهید کاظمی گفت: پیکر این شهید پس از پنج ماه به کشور بازگردانده شد، مورد استقبال و شناسایی قرار گرفت و امروز نیز در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه مأموریت مذکور از پیچیده‌ترین عملیات‌های محول‌شده به پایگاه شهید دوران بوده است، افزود: از پیش، مسیر عملیات و شرایط منطقه به‌طور کامل بررسی شده بود و نیروهای عملیاتی شناخت دقیقی از رینگ پدافندی پیرامون پایگاه هدف داشتند.

پرواز در ارتفاع کمتر از ۳۰ متر برای عبور از رادارها

وی با اشاره به شرایط دشوار مسیر عملیات بیان کرد: بخش عمده مسیر بر فراز آب قرار داشت و همین موضوع محدودیت‌های خاصی برای نزدیک شدن به هدف ایجاد می‌کرد؛ چراکه پنهان ماندن جنگنده بر فراز آب بسیار دشوار است و سامانه‌های راداری دشمن می‌توانند هواپیما را از فاصله‌های بسیار دور شناسایی کنند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش ادامه داد: بر اساس محاسبات ستادی، خلبانان باید در تمام مسیر در ارتفاعی کمتر از ۳۰ متر پرواز می‌کردند و دقیقاً همین اقدام را انجام دادند.

وی افزود: چهار خلبان دلاور پایگاه شهید دوران با اطلاع کامل از سطح تهدید و خطر موجود، این مأموریت را پذیرفتند و با اتکا به مهارت، تجربه، سابقه حضور در رزمایش‌های مختلف و جایگاه خود به‌عنوان معلم خلبان، عملیات را اجرا کردند.

عبور از رینگ پدافندی پاتریوت و اصابت به هواپیماها در مسیر بازگشت

جعفری با اشاره به توان پدافندی منطقه هدف گفت: سامانه‌های پاتریوت مستقر در اطراف پایگاه‌های آمریکایی کشورهای منطقه، در مقایسه با سامانه‌های پدافندی عراق در دوران دفاع مقدس، از فناوری بسیار پیشرفته‌تری برخوردار هستند.

وی افزود: این سامانه‌ها علاوه بر کشف و رهگیری هواپیماها، توان هشدار و مقابله با حملات موشکی را نیز دارند و انجام یک عملیات هوایی در چنین محیطی، به‌مراتب دشوارتر از شرایط معمول است.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: با وجود چنین رینگ پدافندی گسترده‌ای، خلبانان پایگاه شهید دوران توانستند خود را به هدف برسانند و مأموریت محوله را با موفقیت اجرا کنند، اما تهدیدها پس از پایان عملیات نیز ادامه داشت.

وی گفت: در مرحله بازگشت، هواپیماهای گشت هوایی نظامی دشمن، هواپیماهای این مأموریت را هدف قرار دادند و پس از آن، سرنوشت سه خلبان همچنان در ابهام باقی مانده است.

مأموریتی با یادآوری عملیات تاریخی شهید دوران

جعفری با اشاره به سابقه تاریخی پایگاه شهید دوران اظهار کرد: این عملیات یادآور مأموریت تاریخی شهید عباس دوران است؛ خلبانی که در سال ۱۳۶۱ با اجرای یک عملیات مهم در بغداد، معادلات امنیتی پایتخت عراق را برهم زد و برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: در آن مقطع، بغداد از رینگ پدافندی قدرتمندی برخوردار بود و به دلیل استقرار سامانه‌های موشکی شرقی و غربی، حدود دو سال جنگنده‌ها امکان نزدیک شدن به این شهر را نداشتند، اما شهید دوران این مأموریت را با موفقیت انجام داد.

آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با دشمن

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با تمام تجهیزات، امکانات و ظرفیت‌های خود در اختیار ستادهای فرماندهی و گوش‌به‌فرمان فرمانده معظم کل قوا قرار دارد.

جعفری با اشاره به برخورداری دشمن از تجهیزات پیشرفته نظامی اظهار کرد: دشمن به جنگنده‌های نسل پنجم از جمله اف-۳۵ و موشک‌های پیشرفته مجهز است و برخی کشورهای منطقه نیز به این تجهیزات دسترسی دارند، اما در میدان نبرد تنها فناوری تعیین‌کننده نیست و اراده، جسارت و آمادگی نیروها برای استفاده از ظرفیت‌ها اهمیت اساسی دارد.

وی ادامه داد: با وجود فاصله فناوری میان بخشی از تجهیزات ایران و دشمن، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با توکل بر خداوند و بدون تردید از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با دشمن استفاده می‌کنند.

جعفری تأکید کرد: هر زمان انجام عملیات و پرواز برای دفاع از کشور ضروری باشد، نیروهای مسلح مأموریت خود را انجام خواهند داد و نتیجه آن، چه شهادت باشد و چه پیروزی، برای ملت ایران افتخار محسوب می‌شود.