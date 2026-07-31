سعیدی در نماز جمعه قم:
تابآوری درس بزرگ اربعین برای امروز ما است
خطیب جمعه قم گفت: اربعین درسهای بزرگی دارد که از جمله آنها تاب آوری است. امام حسین (ع) با قیام خودشان معیار پیروزی را در بقای ظاهری بلکه در تحقق اهداف الهی و ایجاد گسست در نظام طاغوت ایجاد کردند. پیروزی که به دنبال آن سقوط بنیامیه رقم خورد و باعث بیداری اسلامی و الگویی برای انقلاب اسلامی ایران شد.
به گزارش ایلنا، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵ که در مصلی قدس قم برگزار شد، با بیان اینکه مراسم اربعین به محبان درس تقوا میدهد، عنوان کرد: قیام در راه خدا، استواری و مقاومت در راه خدا، عدم عقب نشینی از راه امام حسین (ع) و عدم اعتماد به دشمنان و منافقان از ثمرات تقوای عملی مراسم اربعین است.
خطیب جمعه قم ادامه داد: اربعین درسهای بزرگی دارد که از جمله آنها تاب آوری است. امام حسین (ع) با قیام خودشان معیار پیروزی را در بقای ظاهری بلکه در تحقق اهداف الهی و ایجاد گسست در نظام طاغوت ایجاد کردند. پیروزی که به دنبال آن سقوط بنیامیه رقم خورد و باعث بیداری اسلامی و الگویی برای انقلاب اسلامی ایران شد.
وی بیان کرد: امام حسین (ع) به ما آموخت که استقامت در برابر دشمن با هر هزینه ای که داشته باشد قطعاً پیروزی نهایی را به همراه دارد مشروط بر اینکه تاب آوری داشته باشیم. امام حسین (ع) برای ثمر بخشی قیام کربلا فرمودند: «صَبرا بَنی الککرامِ» که اشاره به اصل تاب آوری دارد.
امام جمعه قم اظهار کرد: حضور مردم در ۱۵۰ شب با تاب آوری و بدونی خستگی و حضور میلیونی در مسیر پیاده روی اربعین جلوهای از درسهای ماه محرم و صفر و اربعین است.
وی با اشاره به روز صدا و سیما گفت: رسانه ملی، سپاه رسانهای ملت مبعوث است. رسانه ملی با وجود مشکلاتی که هست در دو دفاع مقدس گذشته، انعکاس ملت مبعوث شده و مراسم تشیع رهبر شهید انقلاب خوش درخشید و در یک جهاد رسانهای مستمر لحظهای سنگر را خالی نکرده است.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) در رابطه با نامه بیعت حزب الله لبنان با امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای بیان کرد: رزمندگان حزب الله لبنان در نامهای با امام امت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای بیعت کردند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به پیشگامی حزبالله لبنان در مبارزه با رژیم صهیونیستی و حامیانش بر استمرار سیاست راهبردی ایران در دفاع از مجاهدان لبنان تأکید کردند و فرمودند: «امروز که ملتهای جهان از ظلم و بیداد دولت آمریکا و صهیونیستهای جنایتکار و نابودکننده حرث و نسل به ستوه آمدهاند، راهی جز جهاد و مقاومت، پیشِ رو نمانده است.»
وی با اشاره سالروز شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری اظهار کرد: نهضت مشروطه از ابتدا دارای یک اندیشه منسجم و واحد نبود، اگرچه در ابتدا با رهبری علما آغاز شد اما به تدریج روشنفکران غرب زده در آن نفوذ کردند و باعث تفرقه شدند. آیت الله شیخ فضل الله نوری مجبور به موضع گیری شد و تاکید کرد که قوانین کشور باید برگرفته از شریعت باشد و خواهان مشروطه مشروعه شد. او بر همین موضع پای دار تا پای دار مقاومت کرد و سرانجام به شهادت رسید.
نماینده ولی فقیه در قم ضمن تسلیت شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی گفت: این خلبان قهرمان و شجاع، پس از انجام موفق ماموریت خود علیه پایگاه آمریکا در منطقه، در مسیر بازگشت بر فراز خلیج فارس مورد حمله دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید.
دشمن غربی عبری وهابی از اقدامات حشدالشعبی خشمگین است
وی بیان کرد: در پی حملات مشترک آمریکا و سعودیها به پایگاههای حشدالشعبی در عراق، موجی از محکومیت این حمله و موجی از حمایت از این نیروی مردمی در منطقه شکل گرفته است. حشدالشعبی نیرویی است که در سختترین روزهای هجوم داعش سدی محکم در برابر تروریستها بود و نقش تعیین کنندهای در شکست تروریسم تکفیری و وهابی ایجاد کرد. همچنین در مراسم میلیونی رهبر شهید انقلاب در عراق نیز نقش محوری داشت.
امام جمعه قم ادامه داد: این اقدامات خشم محور عبری، غربی و وهابی را به دنبال داشت به طوری که در نیمه شب با حملهای ناجوانمرد به پایگاههای حشد شعبی در عراق تعداد زیادی از این نیروها را شهید و مجروح کردند. از دولت عراق انتظار داریم از این نیروهای مومن، ولایی، غیرتمند، مظلوم و مقتدر در برابر دشمنان خارجی و منافقین مزدور داخلی عراق حمایت کنند.
زنان مسلمان ایران اجازه رواج بی حیایی در ایران نمیدهند
وی اظهار کرد: بی عفتی و بیحجابی سوغات غرب است که به زور در عصر پهلوی در ایران اجرا شد. توطئه کشف حجاب برنامهای استعماری بود که با همکاری روشنفکران غرب زده در راستای تعمیق فرهنگی مبتذل غربی در ایران اجرا شد. مردم ایران با رهبری علمای اسلام در مقابل این توطئه ایستادگی کردند که به قیام مسجد گوهرشاد متنهی شد.
خطیب جمعه قم گفت: در طول سالیان دیکتاتوری پهلوی، انواع برنامهها و اقدامات برای از بین بردن فرهنگ حیا و عفاف در کشور پیاده شد و این مبارزه میان مردم مسلمان و استعمارگران سالیان متمادی ادامه یافت. غرب فاسد و عوامل آنها در داخل بدانند که زنان مسلمان ایرانی با هدایت علما و نیروی انتظامی و سایر مسئولان با تمام قدرت از هویت خود دفاع میکند. مردم ما اجازه نمیدهند فرهنگ بی حیایی و بی عفتی در ایران اسلامی فراگیر و رایج شود.
آیت الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: در آیات و روایات نشانههایی برای اهل تقوا بیان شده است تا هم افراد خودشان را بتوانند بسنجند و هم ریاکاران و متقیان واقعی را از هم تشخیص دهند. امام صادق (ع) میفرمایند: «لا یَغُرَّنَّکَ بُکاؤهُم، فإنّ التَّقوی فِی القَلبِ؛ گریههای آنان تو را نفریبد؛ زیرا که تقوا در دل است.»
وی گفت: خداوند در آیه ۲۸ سوره فتح با گذر از واقعه حدیبیه به افق جهانی رسالت پیامبر اعظم (ص) اشاره میکند و میفرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ ۚ وَکَفَیٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا؛ اوست که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند، و کافی است که خدا [بر وقوع این حقیقت] گواه باشد.»
امام جمعه قم بیان کرد: آیات پیشین به قصد مسلمانان برای انجام حج و ممانعت کفار قریش میپردازد. خداوند در این واقعه سکینه و آرامش را بر قلب مومنین فرو فرستاد و تحقق رویای ورود امن به مسجد الحرام را به زمان دیگر وعده داد. خداوند در آیه ۲۸ سوره فتح میفرماید همه این وقایع در راستای مسیر رسالت الهی است و توقف ظاهری مسلمانان در حدیبیه بخشی از حرکت دین حق برای ظهور گستردهتر است.
وی ادامه داد: خداوند در آیه معیار فهم پیروزی را در ذهن مخاطب اصلاح کرد. پیروزی همیشه به دنبال تحقق فوری خواسته ها و غلبه نظامی رخ نمی دهد. پیروزی از منظر قرآن مفهوم گسترده ای دارد و گاهی در مهار درگیری، حفظ جان انسان ها، شکستن فضای بسته خصومت و ایجاد امکان گفتوگو نهفته است که آثار آن در آینده مشخص می شود.
تولیت حرم حضرت معصومه (س) اضافه کرد: با این نگاه، ماجرای حدیبیه عقب نشینی از رسالت الهی نبود؛ بلکه جلوهای دیگر پیشبرد رسالت الهی بود که درک و مصلحت آن به عبور از ظاهر حادثه و گذشت زمان نیاز داشت.
وی گفت: امید و نوید به مردم در شرایط سخت برای روحیه مخاطب بسیار لازم است. خداوند در ابتدای این آیه میفرماید: «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَیٰ وَدِینِ الْحَقِّ» این آیه با هو الذی بر فاعلیت خداوند تاکید میکند؛ یعنی همان خدایی که از جنگ جلوگیری کرد و آرامش را فرو فرستاد، فرستنده پیامبر (ص) و تدبیر کننده مسیر است. به همین خاطر اگر تحلیل ماجرای حدیبیه در سطح محاسبات انسانی موازنه قدرت باقی بماند به عمق قرآنی راه پیدا نمیکنیم.
خطیب جمعه قم اظهار کرد: قرآن نقش اسباب و تصمیمهای انسانی را انکار نمیکند بلکه نشان میدهد در این اسباب تدابیر فراگیرتری هم وجود دارد. عبارت «ارسل رسوله» نقش اصلی پیامبر (ص) را در این مسیر مشخص میکند که ایشان فقط مدیر بحران و رهبر حرکت اجتماعی نیست بلکه فرستاده خداوند و حامل ماموریتی الهی است. به همین خاطر رفتار پیامبر (ص) نباید با انتظارات کوتاه مدت و معیارهای رایج غلبه سنجیده شود.
وی تاکید کرد: رسول خدا (ص) به مقتضی ماموریتی عمل میکند که افق آن از لحظه حاضر گستردهتر است. پذیرش مفاد دشوار صلح، شکیبایی در برابر رفتار تحریک آمیز دشمن و مقدم داشتن مصلحت رسالت بر احساس پیروزی فوری در این چارچوب معنا میکند.
نماینده ولی فقیه در قم گفت: همیت جاهلی واکنشی برخاسته از خود برتر بینی، تعصب هویتی و ناتوانی در برابر تسلیم حق است. این مساله در مقابل سکینه و آرامش مسلمانان قرار دارد. این سکینه و آرامش، آرامشی منفعلانه نیست؛ بلکه سکینه نیرویی درونی برای مهار هیجان، حفظ تشخیص و رفتار انسان بر پایه تقوا است.
خطیب جمعه قم اضافه کرد: حاملان دین حق نمیتوانند برای اثبات حقانیت خود به منطق جاهلی پناه ببرند. پیروزی حقیقی زمانی آغاز میشود که انسان پیش از غلبه بر موانع بیرونی از اسارت خشم و تعصب بیرون بیایید.
وی ادامه داد: آیه ۲۸ سوره فتح میفرماید که رسول خدا (ص) به دو امر یعنی هدایت و دین حق فرستاده شده است. هدایت به معنای روشنی راه و نیروی تشخیص مسیر صحیح است. هدایت فقط مجموعهای از باورهای ذهنی نیست بلکه حقیقتی است که هم معرفت انسان را تصحیح میکند و هم اراده انسان را سامان میدهد. کسی که راه رامیشناسد اما در لحظه آزمون اسیر هیجان و خودخواهی میشود یعنی هنوز همه آثار هدایت را در خود محقق نکرده است.
وی تاکید کرد: «هدی» به معنای روشنایی و «دین حق» به معنای نظام جامع حرکت در این راه است. یعنی دین حق بر حقیقتی استوار است که انسان را از بتهای بیرونی و درونی، امتیازات ساختگی آزاد میکند. دراین جا تفاوت دین حق با جاهلیت مشخص میشود.
امام جمعه قم یادآور شد: جاهلیت اگر ظاهری منظم هم داشته باشد بر خودمحوری، تبعیض و تقدیس قدرت استوار است اما دین حق انسان و جامعه را به عدالت تقوا و مسئولیت پذیری دعوت میکند.