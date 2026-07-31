به گزارش ایلنا، همایش تجلیل از خادمان مدیریت بحران هرمزگان با حضور استاندار هرمزگان، رئیس کل دادگستری استان، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مدیران نیرو‌های مسلح و نیرو‌های اجرایی، اداری و خدماتی، نیرو‌های خدمت رسان بخش خصوصی و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در این همایش اظهار کرد: خوشبختانه شاهد هستیم که مجموعه دستگاه‌های متولی مدیریت بحران در استان هرمزگان طی ماه‌های اخیر در عرصه‌های مقاومت، دفاع و تأمین مایحتاج مردم و در افزایش تاب آوری بازار کل کشور خوش درخشیده‌اند و اقدامات ویژه و برجسته‌ای داشته‌اند که به موقع و در زمان مناسب شرح این اقدامات منتشر و به جزئیات آن پرداخته خواهد شد.

قهرمانی تصریح کرد: همین قدر اعلام کنم که نقش دولت در کمک به نیرو‌های مسلح و در مقاومت و دفاع و جنگ ۴۰ روزه کشور که در استان ما ۵ ماهه بوده است نقش برجسته و قابل تحسین است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه اسکله‌ها، بنادر، تونل‌ها، دریا و سواحل استان هرمزگان ضربان قلب ما هستند، خاطرنشان کرد: اینکه همه دستگاه‌های متولی در کنار مردم، شجاعانه، با غیرت و با تعصب پای کار بازسازی و بازگشایی این زیرساخت‌ها هستند ناشی از همین حس و این تعصب و این غیرت است.

قهرمانی یادآور شد: طی روز‌های اخیر، سنگرسازان بی‌سنگری که در حوزه ساخت و ساز و بازسازی جاده‌ها و محور‌های مواصلاتی فعال هستند خطاب به ما می‌گفتند که ما حاضریم ساعد و بازوی مان را زیر چرخ خودرو‌ها بگذاریم ولی عبور مرور مردم مختل نشود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: اینکه ده‌ها کیلومتر جاده ظرف چند ساعت و چند روز با رعایت استاندارد‌های مهندسی و راهسازی بازگشایی و آسفالت و آماده سازی شود، کار کوچکی نیست و ما در اینجا از یکایک عزیزان تشکر می‌کنیم و دست و پیشانی همه آنها را می‌بوسیم که توانستند در این حوزه، غیرتمندانه دشمن را شکست دهند.

وی با اشاره به اینکه امروز جبهه دفاع در همه عرصه‌ها گسترده شده و جبهه‌های مختلفی گشوده شده است، گفت: دفاع ما گاهی موشکی و گاهی دریایی و هوایی است و در روز‌های اخیر نیز جبهه جدیدی گشوده شد که این جبهه، جبهه زیرساختی بود و در این عرصه نیز در تقابل دشمن با زیرساخت‌های ما، متجاوزین خیلی زود شکست خوردند و این سناریوی دشمن نیز خیلی زود به افتضاحی تاریخی برای آنها تبدیل شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما هیچ تردیدی نداریم که حمله جنایتکارانه دشمن آمریکایی به مدرسه میناب، عمدی بوده است و با برنامه ریزی دقیق این کار را انجام داده‌اند، گفت: ما سابقه و خوی فاسد و جنایتکارانه این‌ها را می‌شناسیم و از آن خبر داریم و تکرار مکرر این جنایات دشمن در بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی و مناطق مسکونی و به شهادت رساندن عامدانه شهروندان غیرنظامی، بزرگترین دلیل اثبات کننده این ادعا است.

قهرمانی گفت: بر اساس شواهد و قرائن در محل پل روستای نیمه کاره در محور بندرعباس_بندرخمیر، خلبان جنایتکار آمریکایی صبر کرده است تا تانکر بنزین برسد و انفجار هم ایجاد شود و عده‌ای هم به شهادت برسند و در سایر جنایات و حملات دشمن نیز به همین صورت عمداً به گونه‌ای طراحی و انجام شده‌اند که از غیرنظامیان قربانی بگیرند.