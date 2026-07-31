انعقاد تفاهم نامه تأسیس هنرستان دریانوردی شهدای ناوشکن دنا

معاون سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور خبر داد:
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معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در بازدید از مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، از تدوین تفاهمنامهای برای بهرهگیری از ظرفیتهای فنی این مرکز برای تربیت متخصصان صنعت دریانوردی و تأسیس هنرستان دریانوردی و مرکز آموزش فنی و حرفهای خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش؛ دکتر سید جمیل احمدی معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور در جریان بازدید از امکانات و زیرساختهای آموزشی مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت با اشاره به اولویتهای این سازمان در توسعه مهارتهای تخصصی، اظهار کرد: تجهیزات و دانش فنی موجود در این مرکز، بستر بینظیری را برای جوانان جویای مهارت فراهم کرده است، ما در سازمان فنی و حرفهای، نگاه ویژهای به حوزه صنعت دریایی داریم و این مرکز میتواند به عنوان قطبی در تربیت نسلی از متخصصان دریایی ایفای نقش کند.
وی افزود: ترکیب تجربه عملیاتی این مرکز با استانداردهای مهارتی سازمان فنی و حرفهای، نویدبخش تحولی بزرگ در بازار کار این حوزه است، برنامه ما این است که با صدور مجوزهای رسمی مهارتآموزی و زمینهسازی برای تأسیس هنرستان دریانوردی در این مجموعه، فرصت شغلی پایدار و تخصصی را برای جوانان جویای کار فراهم آوریم.
ناخدایکم صابر مسیحپور، فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت نسز با تأکید بر اهمیت استراتژیک «اقتصاد دریامحور» تصریح کرد: مرکز باقرالعلوم (ع) با اتکا به دانش روز و تجهیزات پیشرفته، ظرفیتهای بالایی برای آموزشهای تخصصی دارد، ما آمادگی کامل داریم تا تمامی امکانات تخصصی و تجارب عملیاتی خود را در مسیر مهارت افزایی جوانان و تربیت نیروی انسانی تراز نیازهای آینده صنعت دریایی کشور به کار گیریم.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت خاطرنشان کرد: این تعاملات دوجانبه با سازمان فنی و حرفهای، همافزایی ملی را به دنبال خواهد داشت و امیدواریم با نهاییسازی تفاهمنامه، گامهای اجرایی برای تربیت نیروی ماهر در صنعت دریایی سریعتر برداشته شود.
در پایان این بازدید، طرفین بر استمرار جلسات تخصصی برای رفع موانع اداری و تسریع در روند صدور مجوزها و راهاندازی هنرستان دریانوردی، مرکز آموزش فنی حرفهای و ارتقای این مجموعه آموزشی به دانشگاه علمی و کاربردی تأکید کردند.