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اطلاعیه شماره ۵۷/

دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند/ ۴ نفتکش متخلف به سرعت برگشتند

دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند/ ۴ نفتکش متخلف به سرعت برگشتند
کد خبر : 1820719
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روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش متخلف به سرعت برگشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم غیور و تاریخ ساز ایران اسلامی در نیروی دریایی سپاه، ضمن استمرار اعمال مدیریت کامل بر تنگه هرمز، همچنان از امانت شما ملت مومن و بیدار ایران اسلامی پاسداری می‌کنند.

ساعات ابتدایی امروز  دو نفتکش متخلف تحت تاثیر اغواگریهای سنتکام به خیال اینکه میتوانند از مسیر غیر اعلامی تحت اسکورت هوایی ارتش کودک کش و تروریست امریکا بدون توجه به اخطارهای ما، در مسیر ناامن و غیرقانونی حرکت کرده و از تنگه هرمز عبور کنند، مورد اصابت قرار گرفته و متوقف شدند و ۴ نفتکش دیگر به سرعت تغییر مسیر داده و به محل خود بازگشتند.

شب گذشته در پاسخ به بیانیه کذب سنتکام به اطلاع همه مالکان شرکت‌های کشتیرانی و بیمه رساندیم که به اطلاعیه های سنتکام توجه نکنید و از کسانی که فریب خورده اند و دچار حادثه شده اند سوال کنید.

نیروی دریایی سپاه بار دیگر اخطار می‌کند، مداخلات و امر و نهی‌های غیرقانونی ارتش کودک‌کش آمریکا به شناورها در منطقه بی‌پاسخ نخواهد ماند.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم 

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