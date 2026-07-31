پایان یک سرگردانی ۵۰ ساله با حل مشکل اسناد مالکیت مردم بیدخون

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، سفری که از جزیره راهبردی خارگ تا قطب انرژی کشور در عسلویه و از مسجد جامع گناوه تا شهر بیدخون، با هدف حل مسائل انباشته ثبتی، حمایت از تولید، تثبیت مالکیت و ارتباط مستقیم با مردم دنبال شد.

در این سفر، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به همراه رئیس کل دادگستری استان بوشهر، معاونان سازمان و مسئولان استانی، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات را در حوزه تثبیت مالکیت مردم، رفع موانع حقوقی صنایع راهبردی، تسهیل فرآیندهای ثبتی و رسیدگی مستقیم به مطالبات مردمی به اجرا گذاشت؛ اقداماتی که در صورت تحقق کامل، می‌تواند بخشی از مشکلات چند دهه‌ای استان را برطرف کند.

خارگ؛ پایان انتظار برای امنیت حقوقی مردم

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این سفر، حضور در جزیره خارگ بود؛ جزیره‌ای که علاوه بر جایگاه راهبردی در اقتصاد و امنیت کشور، سال‌ها با یکی از پیچیده‌ترین مشکلات ثبتی کشور روبه‌رو بوده است.

در نشست صمیمانه رئیس سازمان ثبت با معتمدان، بزرگان محلی و فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در جزیره، مهم‌ترین دغدغه مردم، نبود اسناد مالکیت رسمی برای املاک مسکونی مطرح شد؛ مشکلی که دهه‌ها موجب ناامنی حقوقی و محدودیت در نقل و انتقال، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از بسیاری از حقوق قانونی شهروندان شده بود.

بر اساس آمارهای ارائه شده، جزیره خارگ با وسعتی بیش از ۲۲۰۰ هکتار و جمعیتی متشکل از بیش از سه هزار و پانصد خانوار، حدود ۱۰۰ هکتار بافت مسکونی دارد که تاکنون به دلیل موانع حقوقی و ثبتی، از صدور اسناد رسمی محروم مانده است.

بابایی با تأکید بر اینکه حل این مطالبه دیرینه از اولویت‌های دستگاه قضایی است، اعلام کرد مقدمات کارشناسی، حقوقی و فنی برای صدور اسناد مالکیت در حال انجام است و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اسناد رسمی مردم جزیره در آینده نزدیک صادر خواهد شد.

دیدار با مدافعان و جانفدایان حرم ایران

بابایی در سفر به جزیره خارگ، به دیدار جمعی از دلاورمردان نیروهای مسلح و مردم جانفدا که در حال صیانت از کیان ایران عزیز و حرم جمهوری اسلامی ایران هستند نیز رفت.

وی ضمن عرض خداقوت و ابلاغ سلام رئیس دستگاه قضاء، با تجلیل از مقاومت مردم خارگ و نقش تعیین‌کننده آنان در دفاع از کشور، امنیت حقوقی شهروندان این جزیره را بخشی از وظیفه حاکمیتی نظام دانست و بر تسریع در اجرای فرآیندهای ثبتی تأکید کرد.

عسلویه؛ تثبیت مالکیت در کنار پشتیبانی از تولید

بخش دیگری از سفر رئیس سازمان ثبت به قطب انرژی کشور، منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی اختصاص داشت؛ جایی که موضوع حمایت حقوقی از صنایع راهبردی و تثبیت مالکیت مجتمع‌های پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.

بابایی در بازدید از مجتمع پتروشیمی مبین انرژی، ضمن قدردانی از مدیران، مهندسان و کارکنانی که پس از آسیب‌های ناشی از حملات اخیر، با سرعت روند بازسازی و احیای خطوط تولید را دنبال کردند، آنان را فرماندهان جهادی اقتصاد توصیف کرد.

وی تأکید کرد استمرار تولید، حفظ اشتغال و صیانت از اقتصاد ملی نیازمند پشتیبانی حقوقی و ثبتی است و اعلام کرد فرآیند کارشناسی، فنی و حقوقی برای صدور اسناد مالکیت این مجتمع آغاز شده و تلاش خواهد شد در آینده نزدیک اسناد رسمی آن صادر شود.

رئیس سازمان ثبت همچنین در بازدید از مجتمع پتروشیمی دماوند، با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از تولید، تصریح کرد: هیچ دستور قضایی نباید موجب توقف تولید شود؛ بلکه دستگاه قضایی باید در مسیر تسهیل تولید و رفع موانع آن حرکت کند.

وی از تشکیل کارگروه ویژه بررسی مسائل ثبتی و حقوقی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه خبر داد؛ کارگروهی که مأموریت خواهد داشت فرآیند تثبیت مالکیت، رفع اختلافات و صدور اسناد مالکیت صنایع بزرگ منطقه را با سرعت بیشتری دنبال کند. این رویکرد، علاوه بر کاهش ریسک‌های حقوقی سرمایه‌گذاری، می‌تواند امنیت اقتصادی بنگاه‌های بزرگ تولیدی را نیز افزایش دهد.

در این سفر، رئیس سازمان ثبت با حضور در مسجد جامع شهرستان گناوه، در قالب میز خدمت، بدون واسطه پای صحبت مردم نشست و به درخواست‌های آنان رسیدگی کرد. در این برنامه که با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کل دادگستری استان برگزار شد، شهروندان مسائل و مشکلات ثبتی، مالکیتی و حقوقی خود را مستقیماً با مسئولان مطرح کردند و دستورات لازم برای پیگیری پرونده‌ها صادر شد.

برگزاری میزهای خدمت در مساجد، از برنامه‌های مستمر دستگاه قضایی در سفرهای استانی است و با هدف تسهیل دسترسی مردم به مدیران ارشد و کاهش فاصله میان مسئولان و شهروندان دنبال می‌شود.

بیدخون؛ پایان یک مطالبه نیم‌قرنی

شاید ملموس‌ترین دستاورد این سفر، تعیین تکلیف پرونده ثبتی شهر بیدخون باشد؛ شهری که نزدیک به پنج دهه با اختلافات مالکیتی و عدم امکان صدور اسناد رسمی مواجه بود.

اختلاف میان اراضی شهری و محدوده منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی، طی سال‌های گذشته مانع صدور اسناد مالکیت و اجرای کامل طرح حدنگاری شده بود؛ موضوعی که هزاران خانواده را با مشکلات متعدد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کرده بود.

این مطالبه در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان بوشهر به عنوان یکی از مصوبات اصلی مطرح شد و اکنون با پیگیری سازمان ثبت، وارد مرحله اجرا شده است. بر اساس گزارش‌های ارائه شده، تاکنون بیش از ۱۵۰ جلد سند مالکیت تک برگ حدنگار صادر و بیش از ۵۰۰ پرونده برای صدور اسناد تشکیل شده است؛ اقدامی که عملاً به یکی از طولانی‌ترین اختلافات ثبتی استان پایان داده و زمینه برخورداری شهروندان از حقوق قانونی مالکیت را فراهم کرده است.

تثبیت مالکیت؛ محور توسعه پایدار

مرور برنامه‌های این سفر نشان می‌دهد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، راهبرد تثبیت مالکیت را تنها به عنوان یک اقدام اداری دنبال نمی‌کند، بلکه آن را بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و ارتقای حقوق شهروندی می‌داند.

از صدور اسناد مالکیت برای مردم جزیره خارگ و حل پرونده نیم‌قرنی بیدخون گرفته تا آغاز فرآیند تثبیت مالکیت صنایع راهبردی پارس جنوبی و رسیدگی مستقیم به مطالبات مردم در گناوه، همه این اقدامات در یک چارچوب مشترک تعریف می‌شوند؛ کاهش اختلافات، افزایش امنیت حقوقی، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت اعتماد عمومی.

اکنون استان بوشهر، که همزمان قلب اقتصاد انرژی کشور و یکی از مناطق مهم مرزی ایران به شمار می‌رود، در آستانه تحولات مهمی در حوزه ثبت اسناد و تثبیت مالکیت قرار گرفته است؛ تحولاتی که در صورت استمرار و اجرای کامل، می‌تواند الگویی برای حل بسیاری از پرونده‌های پیچیده ثبتی در دیگر استان‌های کشور نیز باشد.