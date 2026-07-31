حضور مقتدرانه در تنگه هرمز نشانه ابتکار عمل ایران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد خطیب موقت این هفته نماز جمعه تهران در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت: صبر در منطق دین و قرآن کریم به معنای شناخت وظیفه با هدف اطاعت از خدای سبحان است. اگر انسان در قله ایستادگی و استقامت برای انجام شایسته وظایف خویش قرار گرفت او در قله صبر قرار دارد.

وی ادامه داد: صبر با وظیفه شناسی پیوندی استوار دارد یعنی اول باید وظیفه را شناخت و باید برای انجام شایسته آن وظیفه در نهایت صبر و پایداری قدم برداشت. عاشورا و فاخر ترین نماد صبر است. نماد وظیفه شناسی و شناخت حق و استقامت در کنار حق و عالیترین ایثار برای دفاع از حق و مقابله با باطل است. عاشورا عالی ترین برگ تاریخ است مرد و زنانی که حق را شناختند و به ریسمان حق چنگ زدند و برای دفاع از حق و مقابله با باطل تمام هستی خود را در کف نهادند آن هم با بالاترین انگیزه و اخلاص. یک جریان تحول آفرین و سازنده تاریخ. اینکه می گوییم عاشورا زنده است حیات عاشورا به قله های رفیع و بلند معرفت حق شناسی ایمان و ایستادگی در کنار حق و تقدیم همه هستی در راه حق است. این است که عاشورا به نقطه تحول در دنیای اسلام و جامعه بشری امروز تبدیل شده است.

وی با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین گفت: ادب در محضر حضرت اباعبدالله حسین با مضامین این زیارت در روز اربعین یکی از توفقیات ویژه برای همه ما است. در فرازهایی از این زیارت آمده است او را برای شهادت برگزیدی و کرامت بخشیدی. همه شهدای تاریخ آرزو دارند با این شهید استثنایی یعنی امام حسین محشور گردند. اگر شهادت او نبود اسلام که حقیقت ناب توحید و خلاصه در هم فشرده همه معارف ناب انبیاء الهی است در حیات اجتماعی و سیاسی انسانها حضوری بسیار کمرنگ داشت.یعنی همه معارف انبیاء الهی در ذیل رویداد مقدس و اسثتنایی عاشورا در معرض فهم جامعه بشری قرار گرفته است. اولیای الهی یک دغدغه دارند و آن سعادت جامعه بشری است و برای تحقق این آرمان و حرکت انسان در مسیر سعادت از تمام ظرفیت و توان خویش بهره می گیرند به گونه ای گام بر می دارند که عذری برای کسانی که از حق فاصله می گیرند باقی نماند. در مقام نصیحت و هدایت آنان را در عالیترین مرتبه ایثار و گذشت مشاهده می کنید.

ابوترابی فرد گفت: آن حضرت در مقام معامله و خرید و فروش با خدا نبود. او در مقام بذل بود هر چه را خدا به او مرحمت کرده بود بدون هیچ انتظاری در راه خدای متعال بذر کرد. قلبی که لبریز از محبت خدای متعال بود و تسلیم در برابر حضرت حق بود و لبریز از توحید و ایمان بود. این زیباترین قلب تاریخ حیات انسان بذل شد آن هم برای خدا و در راه خدا.

وی گفت: دغدغه انبیاء و اولیاء این است که از جهل نظری و عملی به سوی اداراک عالمانه هدایت شویم. عاشورا فلسفه حیات عقلانی انسان است و بلندترین گام برای حرکت جامعه از جهل به سمت علم و معرفت است و این است که عاشورا اربعین و انقلاب اسلامی را می آفریند. وجود مبارک حضرت امام حسین با ایثار جان و تقدیم حیات خویش و اصحاب با وفای خود راه را برای نجات بشریت از جهل و جهالت هموار کرد. جهالت ریشه همه آلودگی ها و فسادها است.

امام جمعه موقت تهران در ادامه با اشاره به مرزنشینان جنوب کشور، گفت: مردان سلحشور جنوب در همه ادوارتاریخ پیشانی مقاومت ایرانیان در برابر دشمنان متجاوز بوده اند. غیرت مردان جنوب بخشی ماندگار از حافظه تاریخی ملت ایران است. از قرن ۱۶ میلادی که ارتش پرتغال سودای تسلط بر گذرگاه هرمز را داشت، سلحشوران جنوب دوشادوش سربازان دلیر کشور این خطه را به کانون مقاومت ملت بزرگ ایران تبدیل کردند. در جنگ جهانی اول دشمن انگلیسی دلیران تنگستان را به فرماندهی رییسعلی دلواری به خاک و خون کشاندند. دردفاع مقدس پیروی ۸ ساله با فرماندهی هیات حاکمه آمریکا رژیم بعث عراق در را جنگی تمام عیار علیه نظام نوپای اسلامی حمایت کردند و هویزه و اهواز و دزفول نماید ایستادگی مردمی شدند که خانه و جان و کاشانه خود را سپر دفاع از خاک شان کردند.

وی افزود: امروز نیز بار دیگر جنوب کشور مورد تعرض دشمن قرار گرفته و ایرانیان نیز شاهد ایثار و مقاومت مردمی هستند که در همیشه تاریخ پیشانی مقاومت ایران بوده اند.

ابوترابی‌فرد با سلام به ملت عراق، گفت: شما حماسه آفرینان در رزمایش عظیم و شگفتی ساز اربعین هستید. بر مردان، زنان و جوانان و دولت عراق این تربیت شدگان در مدرسه عاشورا سلام می کنم.

وی بر تشییع کنندگان رهبر شهید و مقاومت اسلامی سلام کرد و گفت: سلام بر ایمان پولادین و اراده حزب الله. بر اندیشه بلند، چهره مصمم و آتش سلاح امنیت آفرین سلحشوران یمنی و سپاه اسلام و نصر دو و ارتش و عملیات سهمگین صاعقه سلام می کنم. سیاستمداران هوشمند و امین کشور این حقیقت را یافته اند و به آن پایبند هستند که در میدان نبرد باید قدرت حرف اول را بزند تا در میز مذاکره حقانیت بر کرسی بنشیند. در دنیای امروز سیاست بر مدار قدرت تعریف می شود نه بر مدار عدالت.

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: آنچه آتش سلاح آمریکا و تلاویو را به نفع ایران خاموش می کند، آتش سهمگین موشک‌ها و پهپادهاست. عملیات اقتدارآفرین نصر ۲ و صاعقه که از ۱۷ تیر تا صبحگاه امروز طول کشید و جنگنده ها و رادادها و پایگاههای آمریکا در منطقه را درهم کوبید و موجب کشته و مجروح شدن نیروهای ارتش تجاوز آمریکا شد، حکایت از آن دارد که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و همپیمانان آنان است.

ابوترابی‌فرد ادامه داد: عملیات موفق نظامی، اراده مستحکم برای تداوم مقابله با تجاوزات آمریکا، اقدامات پیش دستانه با هدف بر هم زدن آرایش نظامی و قدرت تهاجمی دشمن، حضور همراه با اقتدار در تنگه هرمز، وحدت ساحات و آتش سهمگین محور مقاومت و فرسایش نیروهای دشمن گواه روشنی است بر این حقیقت که امروز ابتکار عمل در دستان توانای ایرانیان و همپیمانان آنان است. آمریکا بازیگر اصلی منطقه نیست. امروز با تدابیر فرماندهی نیروهای مسلح مجاهد برآمده از دانش و ایمان رزمندگان سپاه وارتش به سطحی از بازدارندگی فعال دست یافته ایم که دشمن نمی‌تواند بدون دریافت پاسخ مناسب اقدام به ماجراجویی کند.

وی ادامه داد: اگر دشمن متوجه شود هزینه ادامه جنگ از منافع احتمالی آن بیشتر است، بازدارندگی به نقطه اصلی خود دست یافته است. مردان و زنان ایستاده در خیابان آینده از آن ملت بزرگ ایران است. مشروط بر آنکه نعمت موفقیتهای امروز را پاس داریم و با هوشیاری، ثبات قدم و همبستگی از دستاوردهای ارزشمند خود صیانت کنیم. جنگ تحمیلی واشنگتن و تلاویو علیه ایران صرفا یک جنگ نظامی نیست بلکه صحنه ای از رویارویی، تقابل و رقابت چند وجهی است که مولفه های سیاسی، اقتصادی، روانی، فرهنگی و رسانه ای را بطور همزمان در بر گرفته است.

امام جمعه موقت تهران گفت: در چنین میدان جنگی حاضر شده ایم. برای پیروزی در این میدان نباید دشمن را کوچک شمرد. این جنگ به آزمونی برای آزمایش قدرت آمریکا تبدیل شده است. مجموعه ای متغییرهای قدرت، اراده، سطح بازدارندگی ، انسجام ملی و سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را به صورت منظومه واحد مورد توجه قرار داد. این است که بر اساس اسناد موجود نقشه راه اصلی دشمن تمرکز بر کاهش سرمایه اجتماعی با تعمیق اختلافات سیاسی و کاهش سطح اعتماد مردم به مسوولان است.

وی گفت: جنگ شناختی و روانی برای ضربه زدن به وحدت ملی و انسجام است. به همین دلیل رهبری با اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در تمامی سطوح و پرهیز از اختلافات سیاسی را از اصولی ترین امور و وظایف همگانی دانسته اند. از نظر ایشان پرهیز از تفرقه، پرهیز از اختلافات سیاسی و اجتماعی از اصولی ترین وظایف همگانی ملت بزرگ ایران است.

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